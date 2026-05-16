Riesgo en el Athletic Club con Guruzeta, Jauregizar, Berenguer y Galarreta

Ernesto Valverde necesita un esfuerzo extra de los jugadores del Athletic Club para alcanzar Europa, pero ese alirón deberá ir cargado de cautela con Guruzeta, Berenguer, Jauregizar y Galarreta, que se juegan estar en el último partido de la temporada

La Conference League está en juego para el Athletic Club y Ernesto Valverde necesita el último esfuerzo de sus jugadores. la temporada se le ha hecho demasiado larga al equipo rojiblanco. Los resultados no han sido los esperados, aunque pueden maquillarlos con una clasificación a la tercera competición europea. Para ello, el combinado de San Mamés debe sumar 6 puntos de 6 que restan y que el Getafe no sume dos o más. La exigencia es máxima y el compromiso de los jugadores, también, aunque en el Athletic Club hay riesgo con Guruzeta, Berenguer, Jauregizar y Galarreta, que llegan apercibidos al duelo ante el Celta y, en caso de ver la amarilla, se perderán el cierre de temporada ante el Real Madrid.

Para el choque ante el Celta, Ernesto Valverde debe ir con todo a por los tres puntos para seguir teniendo opciones de acabar la temporada en Europa y que el Getafe no gane al Elche. Los principal para el Athletic Club es lograr la victoria y, para ello, el 'Txingurri' hace un llamamiento a la plantilla en busca de un esfuerzo final para cerrar la temporada en San Mamés. Pero ese alirón final debe ir cargado de cautela, puesto que el de Viandar de la Vera llega a la cita con cuatro jugadores claves apercibidos. Guruzeta, Berenguer, Galarreta y Jauregizar son los futbolistas que, si ven la quinta amarilla, se perderán el último choque de la temporada.

El delantero centro es la mejor baza en ataque que dispone el Athletic Club. Guruzeta, con 16 goles, ha igualado esta campaña su mejor registro goleador desde que es futbolista del Athletic y está a un tanto de batir su propia marca. Berenguer, por su parte, se consolida como la pieza más polivalente de la delantera. Aunque sus números no le han acompañado esta temporada, la ausencia de Nico Williams y Sancet lo convierten en una pieza fundamental para Ernesto Valverde. Por otro lado, Jauregizar y Galarreta son los dos mejores centrocampistas que dispone el Athletic Club.

Maquillar la temporada del Athletic Club, en juego

Y es que, aunque el sueño europeo se desvaneciese con una victoria del Getafe, el Athletic Club también se juega no ser el equipo más derrotado esta temporada en Primera división. El conjunto de San Mamés suma 18 derrotas, siendo el segundo equipo de LaLiga con más partidos perdidos. Solo le supera el Real Oviedo con 19. Y es que, al igual que el Athletic club se juega la plaza europea, también se juega terminar LaLiga como el equipo con más derrotas esta campaña en Primera división. Si los bilbaínos pierden sus dos partidos y el Oviedo gana al Alavés y al Mallorca, el Athletic Club cierra la campaña en la competición doméstica como el equipo que más ha perdido en Primera división.