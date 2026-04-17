Guruzeta acaba con las dudas y busca su mejor registro en el Athletic Club

El delantero rojiblanco roza su mejor registro goleador con el Athletic Club y cuenta con 7 partidos que restan de temporada para poder lograrlo

La falta de gol en el Athletic Club ha condicionado al equipo de Ernesto Valverde esta temporada. El máximo anotador de la plantilla, en este curso, es Guruzeta, que ha pasado de ser el centro del debate a acercarse a su máximo registro goleador en el Athletic Club. El delantero, actualmente, suma 13 goles en lo que va de temporada, logrando su segunda mejor cifra desde que debutó en el primer equipo de San Mamés.

Guruzeta, rumbo a igualar su mejor registro goleador en el Athletic Club

El delantero firmó en la temporada 2023-2024 su mejor registro goleador como rojiblanco con 16 tantos, una cifra que marcó un punto de inflexión en su trayectoria en San Mamés. Aquel curso supuso la consolidación de un futbolista que hasta entonces había transitado entre la irregularidad y las dudas. Guruzeta no solo aportó gol, sino que se convirtió en una pieza clave dentro del sistema de Ernesto Valverde, destacando por su movilidad, capacidad para asociarse y lectura de los espacios. El idilio del atacante con el gol, duró tan solo una temporada y, desde entonces, su puntería de cara a puerta a estado a debate.

Pero el futbolista ha logrado, empezando por la Champions League, rehacerse de las críticas, acallar a aquellos que debatían sobre su rendimiento y colocarse, otra vez, como máximo goleador del Athletic Club en una temporada dónde la pólvora vasca ha estado más mojada de lo habitual. Con 13 goles en el casillero, Guruzeta encara los últimos 7 partidos de LaLiga con la posibilidad de igualar su mejor registro goleador, e incluso superarlo, lo que supondría un éxito para un delantero que no vio puerta en LaLiga hasta la jornada 11, aunque sí lo hizo en la Champions League.

Valverde confía en su plantilla y en Guruzeta

Con el regreso de Maroan Sannadi, la titularidad de Guruzeta, en un principio, o corre peligro. Ernesto Valverde necesita a sus mejores jugadores, enchufados, para revertir una situación que se le ha atragantado al cuadro vasco. Guruzeta es su arma más poderosa en ataque y el que acapara todos los focos y esperanzas de San Mamés. Valverde, recientemente, confesó que mantiene la plena "confianza" de que sus jugadores ", entre el que destaca Guruzeta, son capaces de ganar a cualquiera" y recordó que en la Champions League, dónde el delantero fue la figura más destacada, han "plantado cara a grandes equipos", entre ellos dos de los cuatro semifinalistas, Arsenal y PSG. "Ahora estamos en una situación en la que nos urge ganar y, evidentemente, vamos a poner todo para ello", concluyó.