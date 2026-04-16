Yeray aprieta al Athletic Club con la renovación

El defensa del cuadro rojiblanco termina contrato en 2026, desvela su deseo de seguir en el Athletic Club y espera a la nueva directiva en busca de sellar su renovación

El futuro de Yeray Álvarez aún no está resuelto en el Athletic Club. El futbolista, que ha regresado hace poco de una sanción de 10 meses impuesta por la UEFA al dar positivo por dopaje, cumple contrato en junio de 2026. A solo unos meses de que su contrato expire, aún no hay nada cerrado en torno a la continuidad del central, que grita a los cuatro vientos que su sueño es seguir en el Athletic Club, equipo dónde quiere terminar su carrera deportiva. Con el tiempo echado encima y sin un acuerdo aún, Yeray Álvarez aprieta al Athletic Club y deja la pelota en el tejado de la nueva directiva que entre en mayo.

La renovación de Yeray Álvarez, en el tejado del Athletic Club

El central del Athletic Club no piensa en otra cosa que no sea terminar su carrera en el Athletic Club, desvelando que ese es su gran sueño como futbolista. Tras una sanción de 10 meses sin poder competir por unas pastillas para el pelo que le jugaron una mala pasada en un control de dopaje, Yeray Álvarez ya ha regresado con el equipo, con el que se ha vuelto a estrenar y al que aprieta para conseguir una renovación de cara a los próximos cursos. El contrato actual finaliza en junio y, de momento, no hay acuerdo entre ambas partes para prolongar su estancia en el Athletic Club. En El Cafelito de Josep Pedrerol, Yeray Álvarez asegura que quiere seguir vistiendo la camiseta rojiblanca y deja la pelota en el tejado de la nueva directiva que se haga cargo del club a partir de mayo.

Todo apunta a que no habrá ningún tipo de inconveniente por ambas partes y que la directiva del Athletic Club ha pospuesto la firma del nuevo contrato de Yeray para cuando regresase de su sanción, aunque este hecho ha coincidido con la dimisión de Jon Uriarte y su equipo para poder volver a encabeza la candidatura a las elecciones de mayo. Una vez que se asienta la nueva directiva, la renovación de Yeray Álvarez apunta a ser el primer movimiento que ejecute Uriarte y la dirección deportiva.

Yeray Álvarez se centra en el tramo final de temporada para ayudar al Athletic Club

Aunque la renovación es uno de los objetivos de Yeray Álvarez a corto plazo, el central fija su mirada en ayudar al equipo en este tramo final de temporada. Frente al Getafe, el futbolista ya 'redebutó' con el Athletic Club y asegura que se siente bien sobre el terreno de juego tras 10 meses sin jugar. "Quería ver si tenía se ritmo de competición, me he sentido bien estos dos meses, cómodo. El otro día en Getafe fui pillando las situaciones de juego y seguiré preparándome para cuando me toque jugar otra vez", aclaró el central vasco.