Aviso para Yuri, Sancet, Berenguer, Paredes y Galarreta en el Athletic Club

Los cinco jugadores del Athletic Club se la juegan ante Osasuna y, en caso de ver la quinta amarilla, podrían perderse el partido de la jornada 33 de LaLiga ante el Atlético de Madrid

El Athletic Club se la juega en la jornada 32 de LaLiga ante Osasuna. El choque frente al conjunto rojillo es una de las últimas oportunidades para los de Ernesto Valverde de alejarse del descenso y acercarse a Europa. El técnico rojiblanco necesita, en este tramo final de temporada, a sus hombres totalmente entregados, aunque cinco de ellos peligran ya que llegan apercibidos al duelo ante Osasuna. Yuri Berchiche, Sancet, Berenguer, Galarreta y Paredes llegan avisados al duelo y, en caso de ver la quinta amarilla, se perderá el partido de la jornada 33 ante el Atlético de Madrid.

Cinco apercibidos en el Athletic Club antes de recibir a Osasuna

Ernesto Valverde afronta el duelo como una final anticipada para, ahora sí, establecer cual será el devenir del final de curso del Athletic Club. Queriendo poner tierra de por medio con el descenso y queriendo meterse en el selecto grupo de los equipos que luchan por Europa, Valverde tendrá que prestar especial atención a los cinco jugadores que llegan apercibidos a la cita, puesto que una amarilla supondría su baja para la visita al Metropolitano ante uno de los rivales más fuertes de LaLiga, el Atlético de Madrid.

Berenguer y Sancet son vitales en ataque, aunque los dos navarros no han firmado su mejor temporada. Aún así, ambos tienen un hueco fijo en los planes del entrenador del cuadro vasco. Galarreta, por otro lado, es el motor del equipo y una pieza insustituible en la medular. Por último, Yuri y Paredes, en caso de ver tarjeta amarilla, debilitarían la defensa para la cita ante uno de los equipos con mayor artillería en ataque, dejando, en caso del lateral, la banda y la responsabilidad en Adama Boiro.

Ernesto Valverde demanda "mentalización por parte de todos"

Es por ello que Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, demanda "mentalización por parte de todos" para lograr el próximo martes frente a Osasuna en San Mamés una victoria que "urge" al equipo rojiblanco y sellar así de forma virtual la permanencia en Primera División. "En los últimos partidos creo que nos ha faltado un poco de mentalización. Nuestros competidores por arriba están como nosotros, pero nuestros rivales por abajo tienen la ventaja de que ya están mentalizados de que tienen que jugar por eso", señala Valverde en declaraciones distribuidas en los canales oficiales del club bilbaíno con vistas al duelo de la trigésima segunda jornada de LaLiga EA Sports. Aún así, Valverde, por último, confesó que mantiene la plena "confianza" de que sus jugadores "son capaces de ganar a cualquiera" y recordó que en la Champions League han "plantado cara a grandes equipos", entre ellos dos de los cuatro semifinalistas, Arsenal y PSG. "Ahora estamos en una situación en la que nos urge ganar y, evidentemente, vamos a poner todo para ello", concluyó.