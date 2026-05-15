La épica del Athletic Club para alcanzar Europa: Celta, Real Madrid, Getafe, Elche y Osasuna

El combinado de Ernesto Valverde aún tiene opciones de clasificarse a la Conference League, pero debe vencer a Celta y Real Madrid, además de contar con la colaboración de Osasuna y Elche para evitar que el Getafe sume 2 puntos

Dos partidos son los que restan para que LaLiga eche el cierre a la temporada 25/26. La competición doméstica llega a su final y el Athletic Club busca cerrarla de forma satisfactoria tras un curso para olvidar. El conjunto de Ernesto Valverde, que comenzó LaLiga con grandes aspiraciones tras clasificarse a la Champions League, ha sufrido un duro varapalo que terminará con Ernesto Valverde fuera del banquillo y con el equipo lejos del puesto esperado. Aún así, el devenir de LaLiga sigue manteniendo con vida a un Athletic Club que podría acabar la campaña en puestos europeos si logra una épica en la que hay varios equipos envueltos.

En estos dos últimos partidos, el Athletic Club solo opta a la plaza de la Conference League. Los rojiblancos la pelearán con el Getafe que saca una ventaja de 4 puntos al equipo de Ernesto Valverde y, para colmo, tiene el gol average ganado. Aunque la épica es muy difícil, no es imposible para el Athletic Club. Lo primero que debe hacer el conjunto de San Mamés para tener opciones reales a terminar ocupando la séptima plaza es ganar los dos partidos que le restan. Los vascos se medirán al Celta de Vigo en casa en la jornada 37 y al Real Madrid en el último partido de LaLiga. Con esas dos victorias, el cuadro bilbaíno sumaría 6 puntos y adelantaría al Getafe.

Pero no todo lo que reluce es oro, puesto que al combinado de José Bordalás también le restan dos partidos de LaLiga. El Athletic Club, para tener opciones, debe contar con la colaboración del Elche y de Osasuna. El Getafe se medirá a ambos en los últimos dos partidos de LaLiga y, en caso de sacar 2 puntos o más, se garantiza la plaza para jugar la Conference League la próxima temporada y acabaría con las posibilidades del Athletic Club de maquillar una temporada muy pobre.

El Athletic Club se juega ser el equipo con más derrotas en Primera división

Y es que la última campaña de Ernesto Valverde como entrenador del Athletic Club ha empañado una trayectoria sublime del de Viandar de la Vera en el combinado vasco. Esta temporada, el equipo de San Mamés suma 18 derrotas, siendo el segundo equipo de LaLiga con más partidos perdidos. Solo le supera el Real Oviedo con 19. Y es que, al igual que el Athletic club se juega la plaza europea, también se juega terminar LaLiga como el equipo con más derrotas esta campaña en Primera división. Si los bilbaínos pierden sus dos partidos y el Oviedo gana al Alavés y al Mallorca, el Athletic Club cierra la campaña en la competición doméstica como el equipo que más ha perdido en Primera división.