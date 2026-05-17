Athletic Club - Celta: alineaciones probables, horario y dónde ver en TV el partido de LaLiga EA Sports

El Athletic Club y el Celta, con Europa en juego, se medirán en la jornada 37 de LaLiga en San Mamés

El Athletic Club y el Celta se ven las caras en un duelo vital por las aspiraciones europeas de ambos equipos. Los rojiblancos, que quieren la plaza de la Conference League, despedirán en San Mamés a Ernesto Valverde y a Lekue. El Celta, por su parte, busca afianzar la quinta plaza y así clasificarse por segundo año consecutivo a la Europa League.

El adiós de Ernesto Valverde

El adiós de Valverde no será probablemente el merecido para una absoluta leyenda del club rojiblanco. La decepcionante temporada liguera en la que el cambio de objetivo de Europa a la permanencia tan recalcado en los últimos meses, y logrado a última hora, han dejado un importante poso de frustración en los aficionados. Después de las derrotas encajadas en apenas tres días frente a Valencia y Espanyol tuvo que ser el empate de Montilivi entre Girona y Real Sociedad el que despejara la última sombra de duda. El objetivo del Athletic, por lo tanto, no es otro que cerrar el curso con un buen partido que le reconcilie con la grada y brindar una despedida a la altura del técnico con el que volvió a surcar la ría a bordo de la gabarra hace dos años y también a Iñigo Lekue, uno de sus capitanes, que colgará las botas al acabar la temporada.

El Celta busca certificar Europa

La agonía que ha vivido el Athletic contrasta con la euforia que se respira en Vigo, pese a que la enésima decepción en Balaídos con la derrota ante el Levante ha dejado al equipo de Claudio Giráldez sin opciones de pelearle al Betis la última plaza de la Champions League.El pobre rendimiento como local ha lastrado al Celta durante toda la temporada. Solo el colista Oviedo ha sumado un punto menos (19) que los de Giráldez en su estadio. Pese a ello, el equipo celeste llega a las últimas dos jornadas dependiendo de sí mismo para repetir participación en la Europa League. Un reto que podría certificar este domingo en San Mamés, donde necesitará aguar la fiesta de despedida de Valverde con su noveno triunfo a domicilio, un registro inédito hasta ahora en la historia del Celta en la máxima categoría.

Posibles alineaciones:

Athletic Club: Unai Simón; Lekue, Paredes, Laporte, Adama; Ruiz de Galarreta, Rego; Iñaki Williams, Berenguer, Navarro; y Guruzeta.

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Mingueza, Fer López, Moriba, Carreira; Jutglà, Williot y Borja Iglesias.

Athletic - Celta ¿A qué hora y dónde es el partido de LaLiga?

El choque entre el Athletic y Celta se jugará en el estadio de San Mamés el 17 de mayo. El partido dará comienzo a las 19:00 horas de la tarde.

Athletic - Celta: ¿Dónde ver en directo por televisión?

El duelo será retransmitida a través del canal Movistar+ LaLiga.

Athletic - Celta: ¿Cómo seguir el partido en vivo online?

Para estar al tanto de todos los detalles que ofrezcan las horas previas al partido entre el Athletic y Celta, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com. Al termino del encuentro, ED publicará un resumen de esta final y una completa cobertura con la crónica, un análisis de las acciones más polémicas, así como las posteriores declaraciones de Valverde, de y del resto de protagonistas.