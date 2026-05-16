El 'hasta pronto' de Ernesto Valverde y Lekue en el Athletic Club

El Athletic Club homenajeará, antes del duelo frente al Celta de Vigo, a Lekue y Ernesto Valverde que pondrán fin a su etapa en el equipo vasco

El Athletic Club encara los últimos dos partidos de LaLiga con la ilusión de clasificarse a la Conference League. Los rojiblancos juagarán la primera 'final' en San Mamés ante el Celta. Antes del duelo, el Athletic Club homenajeará a Ernesto Valverde y a Lekue en el 'hasta luego' de ambas figuras del combinado bilbaíno.

El homenaje del Athletic Club a Ernesto Valverde y Lekue

El Athletic Club anunció que el entrenador, Ernesto Valverde, y el jugador Iñigo Lekue serán homenajeados en San Mamés antes del partido de mañana domingo contra el Celta con motivo del último partido de ambos en 'La Catedral'. El técnico dirigirá el último partido como local de su tercera etapa en el banquillo rojiblanco, la décima en total al frente del Athletic, y el defensa bilbaíno anunció esta semana su retirada después de que el club le comunicara su intención de no renovar el contrato que unía a ambas partes hasta el próximo 30 de junio.

"Un acto de reconocimiento y transmisión intergeneracional de toda la comunidad rojiblanca hacia dos protagonistas cuyo legado, cada cual a su manera, se mide en éxitos deportivos, pero, muy especialmente, en compromiso, valores e identidad", destaca el Athletic. Con motivo de este reconocimiento la entidad bilbaína ha invitado al partido "a todos los exjugadores y miembros del cuerpo técnico" que han formado parte de las plantillas dirigidas por Valverde en sus tres etapas como técnico del Athletic (2003-2005, 2013-2017 y 2022-2026).

El acto no será un adiós, si no un 'hasta luego'. Ambas figuras han estado gran parte de sus vidas ligadas al Athletic Club y apuntan a estarlo en un futuro próximo. Los dos recibirán el cariño de San Mamés que se viste de gala para despedir al técnico con más partidos en el banquillo de 'La Catedral' y a un futbolista que se ha entregado en cuerpo y alma al Athletic Club, cumpliendo 11 temporadas en el primer equipo rojiblanco.

Ernesto Valverde: "Espero no emocionarme mucho porque nos jugamos los puntos y jugarnos cosas"

En la previa del choque, sobre su despedida y la de Lekue, Ernesto Valverde no ha querido centrar los focos en ello, si no en el partido. "Es cierto que es mi último partido en San Mamés y contra el mismo equipo que debuté en el nuevo San Mamés que es el Celta. Espero no emocionarme mucho porque nos jugamos los puntos y jugarnos cosas", subraya, mientras que no confirma si Lekue será titular ante el Celta: "Ya lo veremos, lo importante es el resultado y el partido".