Osasuna - Espanyol: alineaciones probables, horario y dónde ver en tv el partido de la Liga EA Sports

El conjunto de Alessio Lisci recibirá al equipo de Manolo González en El Sadar, que viene de conseguir su primera victoria de 2026 pero sigue con urgencias de conseguir los tres puntos

Osasuna y Espanyol se verán las caras en el día de hoy en El Sadar. Los de Alessio Lisci vienen de sufrir tres derrotas consecutivas en LaLiga EA Sports, la última ante el Atlético de Madrid, lo que le ha hecho situarse en la decimotercera posición de la tabla con 42 puntos. Los mismos que tiene el conjunto de Manolo González, que venció al Athletic Club en el RCDE Stadium y afrontan con buenas sensaciones la penúltima jornada del campeonato doméstico.

Además, Osasuna y Espanyol están a tan solo tres puntos del descenso, por lo que uno de los dos equipos podría bajar notablemente de posiciones si pierden en el día de hoy. Por otro lado, Alessio Lisci llega con bajas importantes como la de Víctor Muñoz, que se pierde lo que resta de temporada. Raúl Moro es otra de las ausencias más destacadas del conjunto navarro, por lo que el técnico italiano deberá probar nuevas variantes.

Osasuna encara su penúltima batalla: Espanyol sin Puado ni Ngonge y con Roberto al mando

Osasuna afrontará la penúltima jornada de LaLiga EA Sports ante el Espanyol. Tras ello, los de Alessio Lisci despedirán la temporada con la visita al Getafe en El Coliseum. Los de Alessio Lisci se verán las caras con un equipo que busca acabar la campaña en puestos europeos, por lo que no lo tendrá nada fácil el equipo navarro el próximo fin de semana.

Por su parte, el Espanyol llega con las bajas de Ngonge y Javi Puado por diferentes lesiones musculares. No obstante, Manolo González podría repetir ante Osasuna un once muy similar que el que le ganó al Athletic Club el pasado miércoles. Roberto Fernández apunta a volver a repetir en la punta de ataque, siendo una de las principales referencias ofensivas del equipo perico.

Osasuna - Espanyol: ¿A qué hora y dónde es el partido de LaLiga?

El encuentro entre el Oviedo y el Alavés se disputará en el día de hoy, 17 de mayo, en El Sadar. El partido entre los de Guillermo Almada y los de Quique Sánchez Flores dará comienzo a las 19:00 horas.

Osasuna - Espanyol: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Por otro lado, el choque que enfrentará al Osasuna y Espanyol se podrá seguir por televisión a través de Movistar Plus, que emite algunos partidos esta temporada de LaLiga EA Sports.

Osasuna - Espanyol: ¿Cómo seguir el partido en vivo online?

Además, el Osasuna - Espanyol podrá seguirse, de manera online, a través de la web oficial de ESTADIO Deportivo. Este medio le ofrecerá la mejor previa del encuentro en el El Sadar, desde dos horas antes del comienzo del partidos, con datos de ambos equipos, así como la situación y cómo llegan el conjunto de Alessio Lisci y de Manolo González, que viene de ganar al Athletic Club en el RCDE Stadium.

Tras ello, ESTADIO Deportivo le ofrecerá la crónica del Osasuna - Espanyol, con todo tipo de detalles de lo que haya ocurrido en El Sadar Además, este medio ampliará la cobertura con las declaraciones de ambos entrenadores, Alessio Lisci y Manolo González, así como la del resto de protagonistas y las jugadas polémicas que puede haber en el choque entre navarros y pericos.

Alineaciones probables de Osasuna y Espanyol

Osasuna: Sergio Herrera, Rosier, Catena, Boyomo, Javi Galán, Moncayola, Iker Muñoz, Rubén García, Aimar Oroz, Kike Barja, Budimir

Espanyol: Dmitrovic, El Hilali, Calero, Cabrera, Carlos Romero, Urko González, Pol Lozano, Dolan, Edu Expósito, Roca, Roberto Fernández.