Alessio Lisci, sobre el estado de Víctor Muñoz: "Lo metemos en convocatoria e irá al banquillo"

El entrenador de Osasuna cuenta con Víctor Muñoz, aunque no desvela si el internacional español jugará o no ante el Espanyol

Osasuna aún no está matemáticamente salvado y buscará la permanencia ante el Espanyol. Lisci necesita el último empujón de sus jugadores, que llegan fundidos a la recta final de la temporada. Víctor Muñoz es el arma más peligrosa que maneja Lisci, que ha confirmado que el español estará presente en el duelo, aunque aún desconoce si participará sobre el terreno de juego.

Sobre el estado de Víctor Muñoz, el entrenador ha sido claro: “No sabemos, lo metemos en convocatoria e irá al banquillo, pero no sabemos si vendrá a animar o a jugar. Lo normal es que no juegue”. El extremo cayó lesionado, dejando en el aire su presencia con la selección española esta verano: “Está con unas ganas de jugar increíbles; no depende de él, pero las ganas y el compromiso son tremendas”. “Mañana no hay radios ni nada, tenemos que salir a ganar. Pensando en nosotros y en ganar, no podemos estar haciendo cuentas. Yo quiero que el equipo salga al campo a ganar”, ha continuado.

Lisci confía en la magia de El Sadar

En cuanto al duelo ante el Espanyol, Lisci confía en la magia de El Sadar: “El equipo sabe que hacemos muchísimas cosas para puntuar y ganar, pero siempre analizamos los partidos. En casa hemos estado muy bien y hay que seguir en la misma línea”. “Todo lo que no sea dar el 100% o incluso más no vale”, ha iniciado el técnico italiano la rueda de prensa previa al partido más importante del año. “Mañana no hay radios ni nada, tenemos que salir a ganar. Pensando en nosotros y en ganar, no podemos estar haciendo cuentas. Yo quiero que el equipo salga al campo a ganar”, ha continuado.

Tarde de emociones fuertes: “Yo digo una cosa, siempre lo digo, pero al final el fútbol mola cuando hay sensaciones fuertes, queríamos otras sensaciones, pero a mí me gusta vivirlas. Cuando más he disfrutado fue la semana de la salvación ante el Amorebieta (con el Mirandés). Nos ha venido así y tenemos que vivirlas así, no queríamos llegar a este punto. La Liga está de manicomio. Tenemos una oportunidad de vivir una tarde especial”. Confía en el factor campo: “Mañana espero un Sadar fantástico. Cuando jugamos en casa somos 12. Los números los dicen claramente. Mañana espero su mejor versión. Una de las claves de mañana es saber vivir con el error. Todos tenemos que ser conscientes de ello”.