Levante - Mallorca: alineaciones posibles y cómo ver en TV y online el partido de LaLiga

Buena parte de la lucha por evitar el descenso a Segunda división se puede definir en el Estadio Ciutat de Valencia ya que el perdedor de este encuentro de la jornada 37 de Primera división puede quedarse con pocas opciones de lograr la permanencia en la élite del fútbol español

Levante UD y RCD Mallorca disputan uno de los partidos más importantes, sino el que más, de la jornada 37 de Primera división debido a que ambos equipo están inmersos en la pelea por la permanencia en la élite del fútbol español. El que pierda de los dos conjuntos se puede quedar prácticamente sin opciones de evitar el descenso a Segunda división.

¿Dónde ver por TV el partido Levante UD - RCD Mallorca de LaLiga?

El partido que disputan el Levante UD y el RCD Mallorca comienza a las 19:00 horas en el Estadio Ciutat de Valencia y se podrá ver Movistar+ por el canal Movistar+ LaLiga el cual también se puede sintonizar a través de Orange TV. El encuentro corresponde a la jornada 37 de LaLiga.

Los momentos más importantes del partido se podrán seguir por la retransmisión del Multifútbol que se podrá sintonizar en Movistar+ LaLiga 6.

¿Cómo seguir online el partido Levante UD - RCD Mallorca de LaLiga?

También se podrá seguir el choque en directo a través de este medio de comunicación, www.estadiodeportivo.com, gracias a un minucioso minuto a minuto para que ningún aficionado se pierda el más mínimo detalle del duelo. Al término del choque, ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas. Además, en las redes sociales de este medio de comunicación y en los perfiles oficiales del club granota y de la entidad bermellona habrá información actualizada al instante de este partido correspondiente a la jornada 37 de LaLiga.

¿Cómo escuchar por la radio el partido Levante UD - RCD Mallorca de LaLiga?

Para quien no pueda ver el duelo por televisión o no tenga contratado los servicios de las plataformas televisivas que retransmiten el choque y quiera acompañar el directo de ESTADIO Deportivo, puede sintonizar cualquier emisora de radio de nivel nacional que dará una amplia cobertura de lo que ocurra en este partido entre el Levante UD y el RCD Mallorca correspondiente a la jornada 37 de LaLiga.

Alineaciones titulares posibles del partido Levante UD - RCD Mallorca correspondiente a la jornada 37 de LaLiga

El Levante UD y el RCD Mallorca se enfrentan en un partido vital para la permanencia en Primera división y para el cual los dos entrenadores, Luis Castro y Martín Demichelis, tienen alguna que otra baja importante.

Levante No Iniciado - Mallorca

El Levante UD no puede contar con los lesionados Carlos Álvarez y Alejandro Primo.

El RCD Mallorca, por su parte, pierde a Omar Mascarell, por acumulación de amonestaciones, el cual se une a los lesionados Mateo Joseph, Antonio Raíllo, Jan Salas y Marash Kumbulla.

Levante UD: Ryan; Toljan, Dela, Matías Moreno, Manu Sánchez; Arriaga, Olasagasti, Pablo Martínez; Víctor García, Brugui o Tunde y Carlos Espí.

RCD Mallorca: Leo Román; Pablo Maffeo, Valjent, David López, Mojica; Darder, Samú Costa, Morlanes, Pablo Torre; Luvumbo y Muriqi.