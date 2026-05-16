Luis Castro, sobre el descenso: "Tampoco sé si ganas te quedas y si pierdes no te quedas"

El entrenador del Levante asegura que solo piensa en sacar los tres puntos ante el Mallorca para tener opciones de permanencia en la última jornada de LaLiga

El Levante se la juega este fin de semana ante el Mallorca. El partido de ambos equipos será trascendental para conocer el devenir de los clubes de cara al siguiente curso, puesto que, ahora mismo, ambos ocupan los puestos de descenso, empatados a punto con el Elche y con uno menos que Alavés y Girona. Luis Castro, entrenador del Levante, no quiere pensar más allá de la victoria del conjunto granota y asegura que no sabe que pasará con el descenso.

“Es como las otras (finales), es lo mismo. Siempre hemos hablado que tenemos que jugar para ganar, las otras finales si no las ganabas no estabas aquí. Tienes que hacer lo mejor posible para ganar y estar concentrado al máximo. No pienso que vamos a caer, no estoy pensando en eso. Conozco bien a los jugadores que tenemos”, dijo en la rueda de prensa previa al partido. “No estoy quitando importancia al partido, pero todos los otros también han sido importantes. No es más importante que los otros, todos son tres puntos. El partido es muy importante pero no es más importante que los de antes. Hay que trabajar para ganar. El equipo está concentrado muy bien”, apostilló.

“No sé lo que va a pasar, vamos a jugar para ganar, pero tampoco sé si ganas te quedas y si pierdes no te quedas. No puedo adivinar. Cuanto más cerca del final tienes menos margen para corregir pero no puedo decir que si ganas ya estás y si pierdes estás fuera”, apuntó.

La jornada unificada en LaLiga

Sobre si estará pendiente de los resultados del resto de implicados en la pelea por la permanencia, el entrenador portugués descartó que pueda haber alguien en el banquillo que le informe de cómo va la jornada. “¿Puedo controlar algo ahí? Entonces… tengo que estar concentrado aquí. Es mi trabajo. Si han pasado tantas cosas raras hasta ahora yo ya estaría en el hospital con un ataque cardíaco mirando los otros partidos y lo que pasa. No puedo controlar eso. Pienso que es tal vez la liga con más puntos para los equipos de descenso. Tienes que continuar peleando para ganar y hacer nuestro trabajo. Si ganas, estás más cerca del objetivo”, afirmó.

El entrenador del Levante insistió en que el partido más importante para él siempre es el siguiente que afronta. “He tenido partidos que por lo que han dado a los clubes donde estaba han sido importantes. El partido más importante de mi vida en este momento es el de Mallorca”, comentó.