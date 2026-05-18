Pellegrini se rinde a un Isco que vuelve a ser decisivo: "Hace jugar más al equipo"

El chileno compareció ante los medios de comunicación tras la derrota en el Camp Nou, en un partido que cambió Isco y que estuvo marcado por numerosos homenajes como el realizado a Lewandowski

El Real Betis ha acabado cayendo por tres goles a uno frente al FC Barcelona en un partido en el que, a pesar de que no hubiese nada en juego en ambos equipos, la clave está en la aparición de Isco Alarcón como gran 'salvador' del encuentro. Su entrada en el encuentro sirvió para ordenar un pequeño caos que había provocado la incorporación de Lo Celso como falso nueve, con un centro del campo que se encontraba sin rumbo y sin capacidad de poder generar algo de juego ante un Barça eficaz arriba. Manuel Pellegrini acabó detectando ese problema y, con la entrada del de Arroyo de la Miel, pudo conseguir ese tanto que confirma sus buenas sensaciones.

Tras el encuentro, el técnico chileno ha comparecido ante los medios de comunicación. Lo poco en juego que había fue la tónica de sus declaraciones, teniendo también bonitas palabras para el cambio de guion que Isco Alarcón le acabó dando a la segunda parte. También, con motivo de los homenajes que hubo sobre el césped, pudo hablar acerca de la figura de Lewandowski, recordando la amarga eliminación que sufrió con el EuroMálaga.

Una segunda parte de clara mejoría a pesar de no haber nada en juego

"Sin lugar a dudas, está claro que los dos equipos han conseguido su objetivo, pero los dos equipos intentaron jugar. En el primer tiempo quizás nos faltó un poco de llegada donde ellos fueron superiores. En el marcador final, hicimos un muy buen segundo tiempo. Estuvimos muy desafortunados los tres goles, y a este equipo no se le puede dar ventaja en el área porque te liquida los partidos. Me gustó mucho el segundo tiempo del equipo y, desgraciadamente, el marcador no fue favorable".

"Fue un partido con dos facetas distintas. Un primer tiempo donde quizás tuvimos poca posesión de balón, donde ellos pudieron abrir el marcador con un tiro libre. Pero el resto del primer tiempo tuvieron más posesión, creo que hicieron un mejor partido que nosotros. Un segundo tiempo que, como usted dice, en la entrada de Isco cambió también lo que estábamos haciendo en el equipo. Tomamos posesión nosotros del balón, tuvimos que llegar y estuvimos muy desafortunados los dos goles de ellos. Desgraciadamente, el marcador se nos fue en contra, pero el segundo tiempo me gustó bastante lo que hizo el equipo".

Isco revolucionó el encuentro con participación de Deossa

"Sí, absolutamente. Es un jugador desequilibrante, además tiene todos los tiempos de juego. Hace jugar más al equipo. En el primer tiempo nos faltó un poco más de posición, que justamente teníamos un medio más para conseguirla y no lo pudimos hacer. En el segundo tiempo, llegamos, tuvimos ocasiones y equilibramos el partido en términos globales".

"Nelson ha tenido un año bastante especial. Tuvo una lesión de tobillo bastante largo que le costó poder retomar los entrenamientos de forma normal. También era su primera temporada aquí en Europa. Muchas veces se demoran un poco en adaptarse a lo que es el fútbol y es un jugador de muchas condiciones. En la medida que se vaya adaptando a la filosofía del fútbol del equipo, nos va a aportar mucho".

Lewandowski, merecido homenaje a pesar del amargo recuerdo con su Málaga

"Justamente partimos de jugar en ese conflictivo partido del Málaga contra el Borussia Dortmund, donde con el VAR habría sido un resultado distinto. Ya Lewandowski tenía algunas temporadas, estaba empezando su carrera. Ha tenido una trayectoria brillante, es un jugador de un altísimo nivel y que aquí en Barcelona lo ha demostrado todos estos años con sus actuaciones y sus goles. Me alegro mucho por él que haya tenido esta gran despedida, pues se la merecía ampliamente por lo que ha hecho en su carrera, lo que ha hecho en el fútbol español y lo que ha hecho también aquí en Barcelona".