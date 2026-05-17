La salida de Lewandowski ayudará a colocar al Barcelona en la regla 1:1

El polaco liberará una importante masa salarial lo que, con otras situaciones, abre un verano diferente para el club azulgrana

La marcha de Robert Lewandowski abre un nuevo escenario para la complicada economía del FC Barcelona en los últimos tiempos. La salida del polaco del club azulgrana, unida a otras operaciones, hace que la entidad catalana pueda comenzar el verano y el nuevo mercado con la regla 1:1 y las posibilidades que ello conlleva.

Un asunto a tener en cuenta de cara al próximo verano y los movimientos que el Barcelona pueda hacer a la hora de intentar afrontar nuevas operaciones en forma de fichajes. Según Mundo Deportivo, la salida de Lewandowski del club supone una importante liberación de masa salarial que se une a otros condicionantes como los los 71 millones de los asientos VIP que le acaba de reconocer el auditor y el crecimiento del Spotify Camp Nou. Situaciones que asientan la economía azulgrana.

Hay que recordar que Lewandowski anunciaba este sábado su marcha del Barcelona, una vez finaliza contrato con el club. El jugador llegó a la entidad azulgrana en el verano de 2022 procedente del Bayern Munich a cambio de un pago de 45 millones de euros. También la ficha suponía una importante cantidad de un jugador que le ha dado un importante rendimiento en lo deportivo.

La salida del polaco abre ahora un nuevo escenario de posibilidades para el Barcelona. Cierto es que libera masa salarial, pero también que ahora el club debe buscar un nueve de garantías para añadir a la plantilla de Hansi Flick. Una demarcación que exige siempre una fuerte inversión, pero a la que ahora podría llegar con menos restricciones para iniciar el verano con la conocida regla 1:1.

Despedida de Lewandowski

Era el propio Lewandowski el que en sus redes sociales anunciaba el cambio de rumbo al acabar la temporada. "Tras cuatro años llenos de retos y trabajo duro, es hora de seguir adelante. Me marcho con la sensación de haber cumplido la misión. 4 temporadas, 3 campeonatos. Nunca olvidaré el cariño que recibí de la afición desde mis primeros días", comentaba en sus redes sociales el delantero polaco que se va con119 goles, más 24 asistencias, en los 191 partidos oficiales que ha disputado, siendo decisivo para ganar 3 LaLiga, 1 Copa del Rey y 3 Supercopa de España.

Todo apunta a que Lewandowski será titular este domingo en el que será el último partido del Barcelona en el Nou Camp esta temporada y que le enfrentará al Real Betis.