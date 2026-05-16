Lewandowski anuncia su adiós al FC Barcelona: "Me marcho con la sensación de haber cumplido la misión"

El polaco ha desvelado a través de sus redes sociales que dejará el club catalán con el cual ha ganado en esta temporadas 3, LaLiga, 1 Copa del rey y 3 Supercopa de España. El delantero apunta a que seguirá su carrera deportiva en Arabia Saudí ya que cuenta con ofertas muy buenas en el aspecto económico

Robert Lewandowski, delantero del FC Barcelona, ha anunciado que deja el club catalán al término de esta temporada aprovechando que acaba contrato, pudiendo así elegir el siguiente paso en su ya extensa carrera deportiva. El polaco, de esta forma, va a cerrar un tramo en el que ha dejado huella en el FC Barcelona y en el cual ha ido de más a menos, estando ya lastrado en esta última temporada por su veteranía lo que le ha hecho perder el puesto de delantero titular con Ferran Torres.

Robert Lewandowski ha usado de sus redes sociales para anunciar que se va del FC Barcelona tras cuatro años defendiendo la camiseta del club azulgrana. El delantero ha dicho que dice adiós con "la sensación de haber cumplido" y también se ha mostrado agradecido con la afición y con presidente Joan Laporta el cual le permitió fichar por el FC Barcelona que era un objetivo que deseaba cumplir en su carrera deportiva.

Robert Lewadownski, de 37 años ahora mismo, llegó al FC Barcelona en el verano de 2022 procedente del Bayern Munich a cambio de un pago de 45 millones de euros. El polaco se ha convertido en estas temporadas en un auténtico referentes del club catalán con el cual ha marcado un total de 119 goles, más 24 asistencias, en los 191 partidos oficiales que ha disputado, siendo decisivo para ganar 3 LaLiga, 1 Copa del Rey y 3 Supercopa de España.

Todo apunta a que Robert Lewandowski seguirá jugando al fútbol profesional, a pesar de su veteranía. Sin embargo, todo los indicios dejar caer que el delantero va a seguir su carrera deportiva en una liga de segunda fila. Y es que el polaco tiene ofertas de Arabia Saudí, concretamente del Al-Hilal, unos de los clubes más poderosos, que estaría dispuesto a darle un sueldo que ningún equipo europeo o de cualquier otra parte del mundo puede igualar.

El comunicado de Robert Lewandowski anunciando su marcha del FC Barcelona

"Tras cuatro años llenos de retos y trabajo duro, es hora de seguir adelante. Me marcho con la sensación de haber cumplido la misión. 4 temporadas, 3 campeonatos. Nunca olvidaré el cariño que recibí de la afición desde mis primeros días. Cataluña es mi lugar en la tierra. Gracias a todos los que conocí durante estos cuatro maravillosos años. Un agradecimiento especial al presidente Laporta por darme la oportunidad de vivir el capítulo más increíble de mi carrera. El Barça ha vuelto a donde pertenece. Visca el Barça. Visca Catalunya".