Lewandoswki también gana lejos de los terrenos de juego

El delantero polaco del Barcelona ha salido victorioso del litigio que mantenía con se exrepresentante, Cezary Kucharski, quien lo acusó de estar vinculado al crimen organizado y de formar parte de un grupo delictivo

El Tribunal de Distrito de Varsovia ha declarado culpable a Cezary Kucharski, exagente y antiguo socio de Robert Lewandowski, por difamar y calumniar al futbolista y a su abogado, a los que acusó de estar vinculados con el crimen organizado y de haber formado "un grupo delictivo".

La buena noticia para el internacional polaco llega apenas unos días más tarde de conocerse su salida del FC Barcelona tras cuatro temporadas en la Ciudad Condal. La resolución judicial obliga a Kucharski a asumir las costas del proceso, pagar una multa de unos 20.000 euros y a donar otros 25.000 a una organización benéfica, de acuerdo con el fallo difundido por el diario Rzeczpospolita y otros medios polacos este martes.

Kucharski y Lewandowski han protagonizado una serie de enfrentamientos y acusaciones mutuas en los últimos años, y ya en 2020 el delantero polaco denunció a su exsocio por chantaje, al haberle exigido 20 millones de euros a cambio de no difundir supuestas irregularidades fiscales cometidas por el futbolista.

El exsocio, denunciado por la mujer de Lewandowski

A ese caso le siguieron otro similar, en el que Anna Lewandowska, esposa del futbolista, que el domingo disputó su último partido en el Spotify Camp Nou con la camiseta del Barcelona, denunció otro chantaje similar por parte de Kucharski, además de continuas declaraciones hostiles de este contra el deportista en Youtube y medios deportivos.

En esas declaraciones Robert Lewandowski fue calificado de "mala persona sin empatía" y de "creerse un rey", además de ser llamado "cobarde" e "infantil" por no querer jugar en la Premier League inglesa por un supuesto temor a no destacar en la que es considerada la mejor liga del mundo.

En la sentencia del tribunal los jueces consideran que Kucharski "era plenamente consciente del alcance de sus palabras cuando insinuó vínculos con el crimen organizado" y que "al pronunciar tales palabras, difamó a las víctimas por una conducta que podría desprestigiarlo ante la opinión pública".

Lewandowski y el abogado Tomasz Siemiątkowski basaron su defensa en que esas declaraciones, efectuadas en una entrevista en YouTube y en redes sociales, "dañaban el honor del letrado y la reputación del jugador". Por su parte, Kucharski anunció su intención de recurrir la sentencia y se mostró dispuesto a continuar con sus litigios contra Lewandowski "durante una década" si fuera necesario, por lo que parece que no estamos ante el último capítulo de este descuentro que dura ya más de seis años.

Adiós al Barça pendiente de su futuro

Todo ello ha llegado cuando hace unos días se ha conocido que Robert Lewandowski dejará el Barcelona al final de esta temporada. El polaco, que en agosto cumplirá 38 años, se marchará tras cuatro temporadas en las que ha marcado 119 goles en 192 partidos (a falta de una jornada), y ha contribuido a ganar tres Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España. Es el décimocuarto máximo goleador de la historia del club. Ahora buscará una nueva aventura fuera de Barcelona, y no le faltarán pretendientes pese a sus 38 años.