De jugar Champions League a descender a Segunda División: la caída del Girona en dos años

El Girona cayó a Segunda División sin reacción: sin victorias desde el seis de abril, con una falta de gol importante y sin impacto de los fichajes de enero. Míchel queda en el alambre y Montilivi afronta un verano decisivo dos años después de jugar la Copa de Europa

El Girona certificó su descenso a Segunda División con el empate ante el Elche. Los de Míchel han pagado caro la mala racha de resultados, sin ganar desde el seis de abril y tendrán que competir en LaLiga Hypermotion dos años después de disputar la UEFA Champions League.

Pese al mercado de fichajes de enero que firmó el Girona, con llegadas como la de Ter Stegen, aunque ha jugado dos partidos por su lesión, de Fran Beltrán o Claudio Echeverri, el conjunto de Míchel no ha podido evitar el descenso a Segunda División. Los de Montilivi, que lograron hasta siete remates a la portería de Dituro, no lograron una victoria con la que pudieron sentenciar la permanencia en Primera.

El Girona se apaga: 39 goles, cuatro empates y cuatro derrotas en las últimas ocho jornadas de LaLiga

El Girona no consiguió sumar buenas noticias en forma de victoria desde el pasado seis de abril, con el triunfo frente al Villarreal. Desde entonces, los de Míchel firmaron cuatro empates y cuatro derrotas, lo que finalmente les ha dejado en la decimonovena posición de la clasificación con 41 puntos. La falta de gol ha sido una de las claves en el descenso del club a Segunda, ya que han sido el tercer equipo menos goleador de LaLiga EA Sports.

En este sentido, los 39 goles a favor del Girona solo superan al Getafe, que ha logrado 32, y al Oviedo, con 26 tantos. Además, ocasiones no le faltaron al equipo de Míchel en diferentes encuentros. Uno de los casos es el partido contra el Atlético de Madrid del pasado 17 de mayo, dónde tropezaron, no vieron puerta pero llegaron a rematar hasta 11 veces a la portería de Oblak, sin éxito en el resultado final del duelo en el Metropolitano.

El mercado de enero fracasa: Ter Stegen KO, Fran Beltrán apagado, Echeverri sin peso

Por otro lado, más allá del empate ante el Elche, las llegadas que firmó el Girona en enero no han terminado dando resultados. Ter Stegen, una de las incorporaciones más ilusionantes por su trayectoria, disputó dos encuentros solamente ya que se lesionó del isquiotibial izquierdo que le tuvo apartado el resto de la temporada.

Además, Fran Beltrán ha ido perdiendo protagonismo en las últimas jornadas, siendo suplente ante Real Sociedad, Atlético de Madrid y Elche. Tras 17 partidos y un gol en esta etapa en el Girona, todo apunta a que el centrocampista de 27 años volverá a disciplina del Celta de Vigo tras acabar la cesión con el equipo de Míchel. Otra de las llegadas en enero fue la de Claudio Echeverri. El argentino también jugó 17 encuentros pero fue titular en cuatro de ellos, frente a Mallorca, Valencia, Real Betis y Real Madrid.

El impacto no ha sido el esperado seguramente para Míchel, que ha seguido apostando por los jugadores que comenzaron la temporada y estaban teniendo más continuidad, dejando en un segundo plano y con menos protagonismo a las diferentes incorporaciones que llegaron en enero. No obstante, al entrenador del Girona no le ha terminado saliendo cómo quería, certificando el descenso a Segunda División en Montilivi.

Montilivi se hunde: descenso, fin de ciclo y un verano de decisiones importantes

De esta manera, el Girona, que acaba la temporada en puestos de descenso, podría destituir a Míchel en las próximas semanas. El técnico cuenta con el interés del Ajax, por lo que, tras bajar con el club catalán a Segunda División, podría dar un paso al lado y asumir un nuevo reto tras una etapa en Montilivi dónde llegó a clasificar al equipo a UEFA Champions League.

El Girona completó una 2023-2024 histórica con la que terminó siendo uno de los equipos españoles en disputar la Copa de Europa en la temporada 2024-2025. Los de Míchel cayeron derrotados en siete encuentros y vencieron en uno, enfrentándose a rivales como el Liverpool o Arsenal, que viene de ser campeón de la Premier League. El club asumirá ahora el reto de volver a Primera División en la 2027-2028, reencontrándose con el Mallorca y Oviedo, que también han bajado de categoría.

A la dirección deportiva le espera un importante verano, en el mercado de fichajes, dónde tendrán que tomar decisiones importantes para intentar lograr la vuelta del Girona a la máxima categoría del fútbol español. Para ello, deberán tratar, además del futuro de Míchel, la continuidad de jugadores como Stuani, que acaban contrato en junio y podrían decir adiós en las siguientes semanas.