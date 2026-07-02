Mikel González, recién renovado por el Athletic Club, ya tiene otra opción sobre la mesa para Urko Izeta

El director deportivo seguirá al frente de la planificación deportiva hasta el 30 de junio de 2030. Una de sus primeras tareas es encontrarle acomodo a algunos de los futbolistas que no tiene hueco en el equipo que entrena Edin Terzic. Uno de ellos es el delantero que cuenta con un nuevo pretendiente en Segunda división

El Athletic Club sigue asentando las bases de su proyecto deportivo y uno de los primeros pasos que ha realizado Jon Uriarte, su presidente, es ratificar su confianza en el director deportivo Mikel González al que ha renovado hasta el 30 de junio de 2030. De este modo, Mikel González seguirá siendo el responsable de la planificación deportiva, teniendo que tomar decisiones importantes ya porque una de las tareas que tiene es la de dar salida a los futbolistas que no tienen sitio en el equipo que entrena Edin Terzic. Uno de ellos es Urko Izeta quien cuenta con el interés de varios equipos de Segunda división, siendo el último en sumarse el Girona FC.

El Athletic Club, centrado en la operación salida

Antes de acometer algún tipo de incorporación y debido a su limitado mercado por su filosofía, Mikel González y el Athletic Club están totalmente enfocados en darle salida a aquellos jugadores que no entran, a priori, en los planes de Edin Terzic, el nuevo entrenador del equipo rojiblanco.

Unai Gómez se va a marchar a Udinese, se le busca nuevo equipo a Julen Agirrezabala y se le abre la puerta a jugadores como Mikel Vesga o Nico Serrano, pero si hay un futbolista que apunta a salir casi con total seguridad ese no es otro que Urko Izeta. El delantero se ha pasado una temporada, 16 partidos y 346 minutos entre LaLiga y Copa del Rey, y todo apunta a que con Edin Terzic como nuevo entrenador sus opciones de tener minutos van a ser mínimas a pesar de que el de Aia quiere demostrar en pretemporada que es válido.

Debido a esta situación, que es bien conocida en el mundo del fútbol español, no son pocos los equipos que están atentos a Urko Izeta quien está en al agenda de algunos equipos en Primera división, entre ellos está el Málaga CF, pero más en Segunda división en donde tiene un gran cartel ya que hace dos temporadas marcó 16 goles con el CD Mirandés. Es por ello que el recién descendido de Primera división y uno de los máximos favoritos para lograr el ascenso, el Girona FC, es el último en sumarse al deseo de incorporar a un Urko Izeta que no saldría nada caro porque finaliza contrato con el Athletic Club el 30 de junio de 2027.

El Athletic Club hace oficial la renovación de su director deportivo Mikel González

'Mikel González continúa como director general de Fútbol hasta el 30 de junio de 2030. El Athletic Club ha hecho efectivo el acuerdo alcanzado con el getxotarra para seguir al frente del área deportiva, a la que accedió el 22 de noviembre de 2022.

Bajo su máxima responsabilidad deportiva, el Athletic alcanzó un título de Copa y se clasificó para la Champions League hace dos temporadas, ambas con Ernesto Valverde como entrenador, y ahora comienza un nuevo ciclo con Edin Terzić.

Más allá de ser el máximo responsable de la confección de plantillas de los primeros equipos, las cesiones y traspasos, Mikel González sigue capitaneando la ejecución del Plan Estratégico de su área, con una visión fundamental a medio y largo plazo, en la que se incluye la incorporación de futbolistas de todas las categorías a Lezama'.