Los datos avalan a Unai Simón y tranquilizan a España

El guardameta, que tiene en sus manos el batir un récord de imbatibilidad que data del Mundial de 1990 y que está en poder de Walter Zenga, afrontará su cuarto partido como titular con España. Por primera vez tendrá que asumir galones en el caso de que el duelo ante Austria se vaya a la tanda de penaltis

Unai Simón junto a Joan García y David Raya fueron los tres protagonistas de uno de los debates de la selección española antes de empezar el Mundial. Los tres guardametas se peleaban por el puesto bajo los palos, posiblemente el más determinante dentro de un once titular ya que un error suele suponer casi siempre un gol en contra.

Unai Simón siempre fue el portero titular para Luis de la Fuente y aunque no lo dijo de manera textual, el seleccionador de España declaró en varias ocasiones antes de que empezase el Mundial, que tenía claro quien iba a jugar bajo los palos. Después de tres partidos de la fase de grupo de España y con Unai Simón sin haber encajado un solo gol, el guardameta del Athletic Club tiene este jueves ante Austria su primera prueba de fuego porque en las eliminatorias, perder, no es una opción para seguir adelante.

Unai Simón acaricia un récord en el Mundial con la selección española

Unai Simón, además de mostrarse sumamente seguro en los tres partidos que ha jugado España en la fase de grupos ante Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay, tiene este jueves en sus manos la posibilidad de alcanzar un récord de imbatibilidad. Dicho registro data del Mundial de 1990.

En esa cita, el guardameta italiano Walter Zenga, estuvo sin encajar un tanto un total de 517 minutos. Para que Unai Simón supere a Walter Zenga en imbatibilidad en un Mundial, el guardameta del Athletic Club y de la selección española deberá dejar su portería a cero durante todo el encuentro ante Austria.

Unai Simón sumaría así 39 minutos del partido ante Japón en Catar 2022, 120 minutos ante Marruecos y los 270 de la fase de grupos del presente Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Pero este no es el único récord que tiene en su mano Unai Simón ya que también podría batir incluso antes el de imbatibilidad de un guardameta español en partidos del Mundial.

El récord de Iker Casillas que amenaza Unai Simón

Casillas estuvo un total de 476 minutos imbatido entre los mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Con 48 minutos que Unai Simón esté imbatido en el encuentro ante Austria, el cancerbero vasco habrá superado a Casillas. Sin lugar a dudas de que el hecho de que Unai Simón superase el récord de imbatibilidad en los mundiales que ahora mismo ostenta Iker Casillas a nivel nacional y Walter Zenga a nivel global, sería el mejor respaldo para que cualquier tipo de duda sobre su nivel y titularidad con España se disipasen.

La tanda de penaltis, el momento de Unai Simón para ayudar a España

Pero si hay un escenario en el que Unai Simón también ha demostrado su talento, ese es en las tandas de penaltis. Este jueves a partir de las 21:00 horas (hora peninsular española), podría tener que volver a enfrentarse a una. Los delanteros austriacos cuentan con gran potencial por arriba, especialmente Marko Arnautovic, su máximo goleador en este Mundial. Pero si el partido termina en tablas después de los 90 minutos y posteriormente en la prórroga, llegará el momento en el que Unai Simón tenga que dar un paso al frente para defender los intereses de España.

Siempre se dice que las tandas de penalti son una lotería pero Unai Simón tiene en su historial grandes actuaciones en situaciones similares. El último penalti parado por Unai Simón en una tanda de penaltis fue precisamente con España en los cuartos de final de la Nations League en 2025. Fue Donyell Malen, de Países Bajos quien no pudo superar al guardameta del Athletic Club. Además en 2023, también en la Nations League, detuvo otra pena máxima al croata Lovro Majer.

El primer penalti parado por Unai Simón con la selección española absoluta fue en la Eurocopa de 2020 ante Suiza evitando que Manuel Akanji y Fabian Schär marcasen sus respectivos lanzamientos. Estos cuatro lanzamientos desde los once metros parados en tandas de penaltis se suman a los ocho que ha realizado tanto con el Athletic Club como con España durante el desarrollo de un partido. Por lo tanto, si el partido entre España y Austria se va a los penaltis, la selección española cuenta con uno de los porteros más fiables bajo los palos.