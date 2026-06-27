Unai Simón cierra bocas a base de récords con el escudo de España

El portero ya es el futbolista del Athletic con más partidos en los Mundiales superando a Zarra, pero además ha conseguido lo que nadie nunca antes ha hecho con la Selección: mantenerse invicto en dos fases de grupos, la de la Euro 2024 y la del Mundial 2026

Antes de comenzar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá el tema de la portería de Selección española era uno de los más recurrentes en cualquier espacio deportivo. Es cierto que la terna de guardametas de la que dispone Luis de la Fuente invitaba a ello, con cancerberos de la talla de Unai Simón, David Raya y Joan García.

Perfectamente cualquiera de ellos podría ser el titular de esta Selección pero como era de esperar, el seleccionador nacional tiró de experiencia y veteranía apostando por su portero de siempre, con el que ganó además la Eurocopa en 2024, Unai Simón.

También es cierto que el meta del Athletic Club no ha tenido una temporada brillante con su club, pero aun así ha sido bastante buena, y eso para Luis de la Fuente era más que suficiente. Y el tiempo le ha dado la razón.

España ha finalizado la primera fase como líder de su grupo, con siete puntos y si bien es cierto que no está mostrando el fútbol tan efectivo y apabullante como otras favoritas al título sí que ha mostrado una gran fortaleza que puede llevarle muy lejos en este Mundial, pues ha acabo imbatida e invicta.

Unai Simón ha logrado echar el cerrojo a la portería, ayudado por el buen nivel de la defensa donde los centrales Aymeric Laporte y Pau Cubarsí son fijos, con Cucurella en la izquierda y Marcos Llorente en la derecha, aunque Pedro Porro también ha tenido participación.

Ni frente a Cabo Verde, ni ante Arabia Saudí ni en el último duelo contra Uruguay Unai Simón ha recibido un gol, por lo que una vez más el meta vitoriano cierra la fase de grupos con su portería a cero, tal y como hiciera también hace dos años en la Eurocopa de Alemania.

Pero los números van más allá, porque si bien es cierto que es la segunda vez que lo logra Unai Simón, España no lo había conseguido jamás en un Mundial, nunca en su historia, tampoco había pasado en una Eurocopa hasta 2024.

Unai Simón supera al mítico Zarra con España

Además de todo lo mencionado anteriormente, el partido ante Uruguay también ha tenido una especial significación para Unai Simón, pues con el duelo de la pasada madrugada ya son siete los partidos mundialistas que ha jugado el meta del Athletic, lo que le permite superar a Telmo Zarra, con seis, erigiéndose como el primer futbolista del Athletic Club en disputar siete partidos en las Copas del Mundo.

Simón jugó como titular los cuatro encuentros de España en el Mundial de Qatar 2022 (Costa Rica, Alemania, Japón y Marruecos) y por ahora ha participado también desde el inicio los tres primeros partidos de la cita norteamericana, contra Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.

Con estos siete partidos el guardameta alavés iguala el registro de Zarra, que disputó todos los partidos de España en Brasil 1950, frente a Estados Unidos, Chile, Inglaterra, Uruguay, Brasil y Suecia.

Además, Simón es el primer futbolista en la historia del Athletic en jugar cuatro grandes campeonatos de selecciones (las Eurocopas de 2020 y 2024 y los Mundiales de 2022 y 2026) y el de mayor número de internacionalidades (60).