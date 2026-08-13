Paco Gallardo, campeón de Europa: "Mi objetivo principal era convencerlos de que para decir que era la mejor generación de los últimos años, tenían que ganar cosas importantes"

El seleccionador sub 19 de España atiende a ED para contarnos cómo ha vivido no solo el Campeonato de Europa sino también todo el proceso que comienza casi un año antes, nos habla de la afamada generación del 2007 que tantos elogios ha cosechado y de cómo él quería que esas palabras se convirtieran en plata

Paco Gallardo cogió las riendas del banquillo de la Selección española sub 19 con el reto de hacer a la afamada generación de 2007 campeona de Europa, y este verano ha podido lograrlo haciendo en campeonato impecable, imbatido en todo el torneo y haciendo 19 goles en la fase final.

Por ello, en ESTADIO Deportivo hemos podido conversar un rato el flamante campeón sub 19 donde además de analizarnos varios nombres propios como el del bético José Antonio Morante, 'Bota de Oro' con cuatro goles, Manu González o Nico Guillén y su proyección en el Sevilla, también nos ha explicado como es todo el proceso que le ha llevado a ser campeón de Europa sub 19 este verano.

- ¿Qué tal está, Paco? Han sido unas semanas bastante intensas, ahora recuperando un poco la calma imagino...

- Sí, la verdad es que sí. Ahora descansando unos días dentro de lo que se puede, porque ya mismo empezamos otra vez con la nueva temporada después de una temporada también bastante larga y después del campeonato, que al final son campeonatos que son bastante exigentes porque llevan como tres partes diferenciadas importantes. Una es la preparación para la competición, otra concentración que ya es para la preparación del campeonato y la del campeonato. Al final son treinta y pico días concentrados y se hacen largos, pero bueno, si acaba como ha acabado esta, pues bastante bien.

- Me decía que el campeonato lo dividen en tres partes, ¿Nos puede explicar cómo es vuestro trabajo durante todos esos meses previos hasta llegar al Europeo?

- Mira, resumiéndolo y para que todos lo podáis entender, hay un bruto que puede ser desde agosto o septiembre, hasta enero, donde primero hay un campeonato que es un clasificatorio, donde en ese bruto se recopila a todos los jugadores de la generación que van a haber. Por ejemplo, en este último año se recopila a todos los jugadores del 2007 que tienen posibilidades de ir a la selección española, donde hay un clasificatorio que juegan todas las selecciones de Europa, donde tú quedas encuadrado en un grupo de cuatro selecciones y se clasifican las dos primeras.

Desde enero hasta más o menos marzo, ahí ya se ha definido un poco todo ese bruto, ya se ha reducido en torno a unos 50 jugadores, donde se juega, si estás clasificado en el clasificatorio, el campeonato elite. En medio hay una serie de concentraciones y partidos amistosos, como puede ser este año que hemos jugado en Italia contra Italia, donde hemos jugado en febrero o marzo, hemos jugado contra Noruega en Alicante y ahí ya se prepara ese elite. En ese elite, ya con los equipos clasificados en el clasificatorio, si tú has quedado primero, juegas contra otro primero y dos segundos, en caso de ser segundo juegas contra dos primeros y de ahí solamente se clasifica el primero para la fase final del campeonato Europa, que ya es en junio o julio, como ha pasado este año.

Entonces hay tres fechas que son importantes para llegar a esa fase final, donde en la primera fecha hay un total de todos los jugadores, que andamos en torno a 90-100 jugadores, luego pasamos a una de 50 para terminar en una lista de 25 jugadores, en un margen de manejarnos ahí para sacar la lista definitiva, que son 20, y todo ese proceso es durante una temporada.

- Imagino que esa última lista de 20 jugadores es la más difícil de elaborar, ¿no?

- Sí, sobre todo al principio cuando tienes que observar a esos 90 jugadores y hacer la primera criba, ahí es donde está el trabajo más duro, donde tienes que dedicar más tiempo, porque ver los partidos no te da tiempo a verlos presencialmente. Sí que nosotros en la Federación tenemos a ocho 'scoutings' que está repartidos por toda España, y van mirando a esos jugadores. También cuando se te asigna un cuerpo técnico, te repartes todas esas funciones con algunos de los otros técnicos, pero todo ese visionado se hace en vídeo de lunes a viernes en Madrid, y fin de semana desde casa. No solemos presenciar muchos partidos en directo, porque no te da tiempo de ocupar tantos partidos, y lo hacemos más en vídeo.

Una vez que ya pasamos a la fase de 50 o ya de 25, pues sí que ya vamos a ver más en directo a esos jugadores. Pero obviamente sí, depende de las generaciones, sí que es muy difícil hacer esas convocatorias de 20. Por ejemplo, este año nosotros hemos hecho una convocatoria de 21 jugadores, que han sido los que han ido a la fase final del Campeonato de Europa, pero ya te puedo decir que aquellos jugadores que se han quedado fuera de esa lista de 21 podían ser titulares en esta generación 2007 que ha sido campeona de Europa, y eso te muestra el nivel que tiene la cantera del fútbol español.

La generación del 2007

He escuchado que se habla a las mil maravillas sobre esta generación de futbolistas del 2007, ¿es así? También puede ser una presión añadida...

- Yo no me lo tomo como una presión el tener a la que puede ser de las mejores generaciones que ha habido en la Federación española. Me lo tomo como un reto, intentar ayudar a estos jugadores que verdaderamente consigan lo que tienen que conseguir para que sean la mejor generación y que hablen de ella como la mejor generación. Es cierto que cuando yo llego hablan muy bien de esta generación 2007, porque es la generación que además de esta campeona de Europa ha sido la generación donde ha estado Pau Cubarsí, donde ha estado la Lamine Yamal, donde ha estado Marc Bernal y donde han venido estos jugadores a este campeonato. Pero es cierto que esta generación no había ganado absolutamente nada.Entonces mi primer trabajo empezó por ser un histórico de partidos de esta generación, desde el 2015 hasta la fecha en la que yo la cojo. Y sí es verdad que decía que era una generación que creo que no era la mejor porque no había ganado absolutamente nada. Nosotros tenemos que respetar a aquellas generaciones que han conseguido cosas importantes desde la generación de Unai Simón con Rodri, Oyarzabal, a la de Ferran Torres, que han conseguido campeonatos de Europa y con resultados importantes.

Entonces que ellos hablen que es la mejor generación, pero ganando las selecciones que no eran importantes. Las generaciones importantes después de ese análisis, como Italia, Francia, Alemania, Holanda, no habían conseguido victorias. Con lo cual mi objetivo principal de ello era convencerlos de que para que dijeran que era la mejor generación de los últimos años de la Federación Española, tenían que conseguir cosas importantes. Y creo que los chicos han conseguido cosas importantes, como es conseguir el Campeonato de Europa que han conseguido este año y de la forma en que lo han conseguido, que ha sido la mejor generación, no solamente de España, sino la mejor generación de todas las selecciones de Europa, porque por ahí han pasado las selecciones de Francia de Mbappé o de Noruega de Haaland.

- Es que no solo ha sido haberlo ganado, sino el cómo habéis ganado...

- Sí, y yo creo que no solamente la fase final, sino la fase clasificatoria. Yo creo que la fase clasificatoria, que es el elite, se le llama clasificación, elite y fase final. El elite es lo más difícil de todos estos campeonatos. Yo pongo mucho en valor a la Federación Española porque está en todas las fases finales. Selecciones como Inglaterra, Francia, Portugal, Holanda, Alemania, algunos años están en la fase final y otros años no están. Y España está en todas las fases finales. Entonces, yo por eso a ese campeonato le doy bastante importancia.

¿Qué quiere decir eso? Que no es solamente la fase final, sino que en el elite también tuvimos un balance de 11-0, con lo cual quiere decir que esta generación ha ganado el campeonato de Europa con un balance de 30 goles a favor y 0 en contra. Yo creo que hay que ponerlo muy en valor y por eso UEFA la cataloga como la mejor generación que ha ganado este torneo sub 19. Eso habla muy bien también, yo creo, del trabajo que se hace en la propia Federación. No ya solo con tu generación, sino con los técnicos de la sub 15, los que llegan a la sub 17, los que pasan a la sub 19, a la sub 20, sub 21, o más adelante. Eso habla del buen trabajo que se está haciendo dentro de la Federación española.

- Paco Gallardo venía de trabajar en clubes, en el Sevilla Atlético y en el Leeds United, pero el trabajo como seleccionador es muy diferente, ¿no?

- Son totalmente diferentes. No tiene nada que ver con ser entrenador de un club que tiene día a día y te marcan unos objetivos diferentes, con ser seleccionador español con unos objetivos totalmente diferentes y que hay que sacar el máximo rendimiento en esos campeonatos a corto plazo. Hay que decir que, por ejemplo, esta generación es muy importante, pero lo que te he dicho de clasificatorio, elite, campeonato de Europa y campeonato del mundo, esto es un proyecto a dos años, en el cual si tú fallas en alguno de ellos, ya esta generación se queda sin jugar más, con lo cual lleva una responsabilidad bastante grande. Una generación tan buena puede fallar en el elite porque puede jugar partido contra Holanda, que en teoría era el más complicado. Puedes perder y te quedas ya sin esta generación competir más, con lo cual la responsabilidad que lleva.

Luego, en un grupo, tienes tus objetivos como lo tuve en el Sevilla Atlético, que conseguimos el ascenso siendo el equipo más joven de la categoría, de esos jugadores hoy en día están en fútbol profesional y para mí es una satisfacción bastante grande, con llegar al elite también, que es primero en un proyecto de mejora individual de jugador y después estando con el primer equipo y ascendiendo con el segundo equipo a la Premier League, y luego totalmente diferente lo que es la selección, que gracias a Dios ya llevo tres años. Primero fuimos también campeones de Europa, segundo, el año pasado nos quedamos subcampeones de Europa con una generación 2006 y este año que hemos sido campeones de Europa, con lo cual fue bastante bueno.

- El próximo reto es el Mundial Sub 20 de 2027...

- Obviamente un Mundial es lo máximo. Se consiguió en 1999 con la generación que luego a posteriori fueron campeones de Europa, campeón del mundo en el 2010, pues la verdad es que después de este campeonato que se ha hecho con esta generación 2007, hay muchas ganas de poder disputar un Mundial y también poder hacerlo con esta generación. Aún todavía queda bastante tiempo y veremos a ver cómo queda hasta que llegue la fecha esta generación, porque depende mucho de que sea fecha FIFA o no sea fecha FIFA. No hay una fecha concreta y no se sabe en qué fecha será y eso va a ser importante, sobre todo por aquellos jugadores que españoles que están jugando fuera de España porque si no es en fecha FIFA, tienen dificultad para venir. Pero bueno, ahora mismo lo más importante es saber que estamos clasificados y tener la ilusión de poder disputar el campeonato del mundo y que ellos están ilusionados por intentar conseguir el Mundial.