Paco Gallardo analiza la situación del Sevilla: "Creo que Nico Guillén puede tener mucha presencia en el primer equipo"

El seleccionador nacional sub 19 repasa el estado de la cantera nervionense y los jóvenes que están para debutar con el Sevilla, como es caso de Nico Guillén; también ve listo a Kike Salas para ser el líder durante muchos años y las similitudes con la época de Caparrós

Paco Gallardo, seleccionador nacional sub 19, puede presumir de conocer como pocos la cantera del Sevilla Fútbol Club. Con el Sevilla Atlético consiguió el ascenso a Primera RFEF con jugadores en su plantilla como José Ángel Carmona, Kike Salas, Isaac Romero o Juanlu, que ahora se han asentado en la primera plantilla nervionense o en el caso de este último, vendido a la Premier League. También hay otros canteranos que vienen llamando con fuerza a la puerta del primer equipo como pueden ser Miguel Sierra o Nico Guillén.

Precisamente sobre este último, que se quedó a las puertas de jugar el Europeo sub 19 con España y sobre el que hay muchas esperanzas puestas en el Sevilla, Paco Gallardo asegura que lo ve preparado para tener minutos en la elite.

"Cuando a mí me preguntan si esos jugadores ya pueden jugar en los primeros equipos para mí lo importante es el entrenador que vaya a tener en ese momento en el primer equipo y luego la situación que tiene cada uno de los equipos en los que estén jugando. Yo creo que Nico Guillén que lo he seguido y lo he tenido en esa preparación al Campeonato de Europa siendo un jugador de un año menor, siendo de 2008 y que este año todavía es sub 19, yo creo que Nico Guillén puede tener mucha presencia en el primer equipo del Sevilla, yo creo que tiene cualidades para tenerlo sobre todo en este Sevilla", asegura Paco Gallardo en su entrevista a ESTADIO Deportivo.

Sobre todo porque este Sevilla no es el de hace varios años, con otra plantilla y otros objetivos más ambiciosos. "Si estamos hablando de ese Sevilla de Liga de Campeones que disputaba por la segunda, tercera plaza... A lo mejor lo podría tener más complicado pero actualmente por la situación en la que está el club y demás, yo creo que este Nico Guillén va a tener seguramente minutos en el primer equipo y creo que va a agradar muchísimo a la afición del Sevilla", aclara.

El paso adelante de Kike Salas

Otro de los nombres sobre el que hay puesta mucha fe es Kike Salas. El central de Morón de la Frontera se ha erigido en el líder de la defensa sevillista en un momento muy delicado en lo deportivo. El canterano ha alternado partidos sobresalientes con errores propios de la edad, pero García Plaza ya ha dejado claro que espera que este año dé el paso definitivo en su consagración.

"A Kike Salas le han hecho madurar por la exigencia que tiene el equipo y por los momentos que ha pasado al equipo. Yo creo que es un chico que es bastante estable y que te va a responder en ese sentido. Yo creo que él va a ser capaz de dar ese salto, con lo cual creo que es bastante positivo sobre todo que esa responsabilidad se la dé en este caso a gente que conoce lo que es el Sevilla, se lo puede transmitir a toda la plantilla, sobre todo a la gente que viene de fuera. Creo que por los años que estuve anteriormente en el Sevilla, lo importante era que la gente de aquí, de Sevilla, transmitiera a todos los que llegaban lo que significa Sevilla para el sevillismo. Entonces, en ese sentido, si lo ven preparado pues bienvenido sea y creo que Kike va a ser capaz de asumir ese rol", concuerda Gallardo.

Un Sevilla que recuerda al de los 2000

De hecho, a gran parte de la afición este momento actual del Sevilla le recuerda a aquel de comienzos de los 2000, cuando llegó Joaquín Caparrós y fue el germen del Sevilla que luego llegaría a Europa, donde tuvo que mirar mucho a la cantera para crecer. Paco Gallardo dio el salto al primer equipo del Sevilla en la 00/01 siendo uno de esos canteranos que tendría protagonismo con Caparrós, al igual que Víctor Salas, David Arteaga, Antoñito, José Antonio Reyes y muchos otros.

De ahí que ahora los canteranos deban aprovechar el momento, tal y como aconseja Paco Gallardo. "Para mí lo importante fue Joaquín Caparrós y su cuerpo técnico. Yo creo que a todos los jóvenes nos metieron en un contexto favorable que es lo que te decía, que era importante con veteranos que nos transmitían o ellos soportaban la presión y nosotros les que inyectábamos esa frescura de ese joven atrevido. Yo creo que eso para ellos es importante, que esa responsabilidad la asuman jugadores que realmente la tienen que asumir como jugadores veteranos que ya tienen una trayectoria y que ellos vengan a darle ese aire fresco, esa frescura, esa inconsciencia entre comillas y esa ilusión de poder debutar en el primer equipo y hacerlo lo mejor posible, con lo cual lo que diría es que disfrutarán de poder debutar en un club tan grande como es el Sevilla", explica.