El Sevilla se refugia en el Sánchez-Pizjuán sin Robbie Ure y con detalles importantes

El escocés sigue sin entrenar con el primer equipo hispalense a falta de solucionar unos trámites burocráticos, todo ello en una sesión en el feudo sevillista que ha dejado charlas tanto con Chidera Ejuke como con Miguel Sierra

Convertir, de nuevo, al Ramón Sánchez-Pizjuán en el fortín que siempre fue. Eso es lo que está pretendiendo el equipo de Luis García Plaza, que sabe que los encuentros en casa van a ser los claves para aspirar a una temporada sin sobresaltos, que ya es mucho pedir en la entidad. El feudo hispalense, tras poco más de tres meses, ha visto de nuevo a sus jugadores aparecer sobre el terreno de juego. Este precedente viene de un final de temporada donde la afición cogió las riendas de la situación y no dudó en volcarse para lograr una permanencia que sabía a título liguero.

Luis García Plaza es conocedor de esta situación. Ya la pasada campaña no dudó en alabar la actitud de la afición del equipo cuando más se le necesitaba, y sabe que la tranquilidad pasa por Nervión. Esta puede ser una de las razones por la que, en la mañana de este miércoles, el equipo se ha ejercitado en el estadio sevillista para preparar el primer encuentro frente al Rayo Vallecano que tendrá lugar este próximo sábado a las 21:30. Esto ya fue algo habitual en el tramo final de año, y el técnico madrileño parece querer repetir la fórmula.

En la sesión de esta mañana, había expectación por ver al delantero Robbie Ure sobre el terreno de juego. Tras oficializarse el pasado martes, se esperaba que pudiese aparecer junto a sus compañeros pero esto, finalmente, no se ha producido. El escocés se encuentra formalizando trámites burocráticos que le impiden estar entrenando con la primera plantilla, aunque se espera que se pueda solucionar pronto su situación para que ya pueda estar a las órdenes de Luis García Plaza. Una de las imágenes curiosas ha sido la aparición tanto de Rubén Vargas como de Iker Muñoz en las bicicletas de activación. Aunque parecía que podía ser alguna molestia, desde el club comentan que no hay problema con el extremo suizo. El jugador se incorporó más tarde con el grupo y es por ello que se va a ir con relativa calma con él.

Uno de los detalles curiosos de la sesión ha estado en las charlas que el entrenador madrileño ha mantenido con varios de sus jugadores, más especialmente con Chidera Ejuke y Miguel Sierra. En el caso del jugador de la cantera, todo hace indicar que pueda ser una pieza importante en sus esquemas pero, en el caso del nigeriano, sorprende al ser considerado una de las piezas destinadas a salir de la plantilla. En cuanto a bajas, Marcao y Alfon González no han formado parte del mismo. El gallego, tal y como hemos podido conocer en ESTADIO Deportivo, ha ido adelantando plazos en su recuperación y puede que se le empiece a ver en estos próximos días de cara a formar parte de la segunda jornada liguera.

Poco a poco, todo se va preparando para que el equipo hispalense debute en una temporada donde hay una premisa clara, y esa es el no sufrir tanto como las dos pasadas campañas.