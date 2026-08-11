El '16' de Antonio Puerta y el 'nueve' ya tienen dueño: la lista completa de dorsales del Sevilla 26/27

El Sevilla ha confirmado que Isaac Romero portará el dorsal '16' tras la venta de Juanlu y también el resto de números a la espera de que se cierre el mercado para conocer los definitivos

El traspaso de Juanlu Sánchez al Bournemouth dejaba de nuevo libre el significativo dorsal '16', reservado habitualmente a canteranos tras elevarlo a otro nivel la leyenda de Antonio Puerta y días después el Sevilla ha confirmado que ya tiene dueño.

De ese modo, el club nervionense ha anunciado que el elegido para lucir este emblemático número a la espalda ha sido el delantero de Lebrija Isaac Romero, criado casi íntegramente en los escalafones inferiores de Nervión.

"Isaac Romero portará el dorsal 16 en esta temporada 2026/27. Con esta designación, la historia de este número continúa estrechamente ligada a la cantera sevillista, con el legado de Antonio Puerta siempre presente. Así, el delantero de Lebrija toma el testigo de una relación de futbolistas formados en Nervión que han contribuido a convertir este dorsal en uno de los más reconocibles de la historia reciente del club", transmite la entidad de Eduardo Dato a través de un comunicado en el que enumera los méritos de Isaac para este privilegio.

"Cabe destacar que Isaac, tras unos primeros pasos de Prebenjamín a Alevín en el club de Nervión y después de pasar por las filas del Club Atlético Antoniano y del Cádiz CF, regresó años más tarde a la cantera hispalense para enrolarse en las filas del Sevilla FC 'C'. Ya en la etapa del Sevilla Atlético, el lebrijano fue protagonista durante varias temporadas antes de dar el salto al primer equipo. Su evolución en el filial, donde comenzó a hacerse un nombre como goleador y a llamar la atención por su capacidad ofensiva, terminó abriéndole las puertas de Primera División al debutar en enero de 2024 ante el Deportivo Alavés", explica el Sevilla, que insiste en el contenido emocional de este dorsal.

Designación significativa de cara al futuro de Isaac Romero

"El 16 lleva consigo la memoria de quienes lo vistieron antes y, sobre todo, el compromiso de mantener viva una tradición vinculada a la formación y al sentimiento sevillista. De Puerta a Navas, de Navas a Juanlu y ahora de Juanlu a Isaac. El nombre cambia, pero la historia continúa", señala el Sevilla.

Lo cierto es que después de oficializarse la venta de Juanlu se especuló con que el favorito para heredar el '16' era Kike Salas por su peso actual en el equipo, hasta el pinto de lucir el brazalete de capitán, pero finalmente será Isaac Romero el que lo luzca con orgullo.

Decisión que también es significativa en cuanto al futuro de Isaac Romero este verano, apuntando a que no se moverá de Nervión más allá de que si llega una oferta jugosa se estudiaría como ocurre con el resto de futbolistas de la plantilla.

Cabe recordar que tras el fallecimiento de Puerta, este dorsal lo han lucido en su mayoría canteranos, casos David Prieto, Diego Capel, José Campaña, Antonio Luna, Alberto Moreno y Luismi. También presumió de llevárselo Federico Fazio, antes de que volviera a la espalda de Navas.

El 'nueve', para el recién llegado Robbie Ure

Además, a falta de que acabe el mercado, el Sevilla ha facilitado la lista de los dorsales, de la que destaca que el recién llegado Robbie Ure portará el 'nueve' por su condición de 'killer'.

Estos son los dorsales del Sevilla 26/27: 1 - Odysseas, 2- Juan Iglesias, 3- Julio Díaz, 4- Kike Salas, 5- Andrés Castrín, 6- Agoumé, 7- Alfon, 9- Robbie Ure, 10- Peque, 11- Rubén Vargas, 12- Sangante, 13- Fran González, 16- Isaac Romero, 17- Suazo, 18- Guridi, 19- Oso, 21- Ejuke, 22- Carmona, 23- Marcao. Los canteranos tendrán los siguientes dorsales: 26- Manuel Ángel, 27- Nico Guillén, 28- Manu Bueno, 30- M. Sierra.