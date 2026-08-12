El Sevilla avanza en otra salida: Pedrosa apunta al Rayo Vallecano

El lateral izquierdo nervionense no entra en los planes del club y en el conjunto madrileño lo ven como un buen recambio tras la millonaria venta de Pep Chavarría al Chelsea

El verano está siendo de lo más movido en el Sevilla Fútbol Club. El conjunto nervionense ha hecho siete incorporaciones (y se esperan al menos dos o tres más) y ha se ha despedido de un total de 14 jugadores entre ventas, finalizaciones de contratos y acuerdos con jugadores que no entraban en los planes del club sevillista.

Pero todavía le queda mucho trabajo por hacer a José Ignacio Navarro, el director deportivo del Sevilla que ha tomado las riendas este verano y está dispuesto a llevar a cabo una limpia como hacia años que no se veía (o se podía hacer) en el Sevilla Fútbol Club. Todavía faltan al menos tres jugadores a los que buscar destino aunque parece que dos de ellos están muy cerca de hacerlo.

Uno de ellos es Adrià Pedrosa. El lateral izquierdo que fichara Monchi a coste cero tras salir del Espanyol en el verano de 2023 ha jugado dos temporadas en el conjunto nervionense hasta que el pasado verano se marchó cedido al Elche. En el conjunto ilicitano fue importante, llegando a disputar 30 partidos firmando un gol y dos asistencias pero este verano, acabada su cesión, regresó a Sevilla.

La idea del club con respecto al barcelonés no ha cambiado, no entra en los planes y por tanto debe salir. Tanto el jugador como el Sevilla han estado atentos a los movimientos del mercado en su posición para aprovechar la coyuntura y eso es lo que puede pasar con el traspaso de Pep Chavarría al Chelsea.

El lateral del Rayo Vallecano ya ha firmado su contrato con el conjunto inglés después de que los 'Blues' hayan alcanzado un acuerdo con la entidad madrileña para pagar un total de 22 millones de euros incluida la parte fija y variable, y al cuadro de Beñat San José le falta ahora un recambio.

Aquí es donde surge la opción de Adrià Pedrosa, según ha apuntado el periodista Matteo Moretto, siendo ahora mismo la alternativa que más convence en las oficinas del Estadio de Vallecas, ya que ofrece un rendimiento inmediato y contrastado en Primera división y también gusta por su carácter ofensivo, por lo que se podría avanzar en las próximas horas en la salida del catalán a falta de saber si sería mediante un traspaso (tiene contrato con el Sevilla hasta 2028) o bien vía cesión.

Gattoni puede ser oficial en las próximas horas

Sin embargo, de los que todavía quedan bajo la disciplina del Sevilla es el argentino Fede Gattoni, el que está más próximo a decir adiós. Ayer se desvelaba el interés del Ascoli, de la Serie B italiana, y en ESTADIO Deportivo informábamos de que el central saldría a coste cero tras un acuerdo con el Sevilla para firmar gratis por los bianconeri, y que de hecho ya estaba en su nueva ciudad para pasar las pruebas médicas y cerrar la operación.

Hasta la fecha, la última salida oficial ha sido la de Joan Jordán, deshaciéndose el Sevilla este verano de un total de 14 jugadores: Nyland, Januzaj, Gudelj, Azpilicueta, Mendy, Maupay, Alexis Sánchez, Akor Adams, Rafa Mir, Nianzou, Juanlu, Sow, Joan Jordán y Alberto Flores.

Además de Fede Gattoni y Adrià Pedrosa, también se le intenta dar salida a Fábio Cardoso. El central portugués llegó el verano pasado y firmó por dos años pero apena ha rascado bola en su primera temporada, ni con Almeyda primero ni con García Plaza después.

La salida de Marcao sería la guinda a este capítulo, aunque la situación del brasileño es más complicada ya que todavía le quedan dos años de contrato después de aceptar el año pasado el ajuste salarial propuesto por el club nervionense.