Nico Guillén cumple a lo grande con su nueva misión en el Sevilla y da otro aldabonazo a la puerta de García Plaza

El joven mediocentro onubense, fijo en el Sevilla Atlético, ha reforzado al Sevilla C para ayudarlo en su lucha por salvar la categoría en Tercera RFEF, siendo decisivo con un golazo en el triunfo ante el Cádiz Mirandilla

La cantera está llamada a tener un peso importante en el incierto proyecto de un Sevilla FC que trata de evitar el descenso a Segunda división. Obviamente, la planificación de la próxima campaña variará dependiendo de la categoría en la que compita el equipo. Pero como siempre sucede en momentos de debilidad económica, lo que sí está claro es que habrá que seguir tirando bastante de los jugadores formados en los escalafones inferiores, siendo muchas las esperanzas puestas en este sentido, entre otros, en Nico Guillén.

La progresión de Nico Guillén en el Sevilla FC

El mediocentro onubense, de solo 18 años, pasa por ser una de las grandes joyas que se pulen en la carretera de Utrera. Incluso se aventura un precoz salto al primer equipo que podría llegar esta misma temporada. De hecho, Matías Almeyda ya lo tuvo a sus órdenes en muchos entrenamientos, con gol incluido en el primer amistoso de la pretemporada ante el Birmingham City, y Luis García Plaza no ha tardado en tirar también de él. Pero antes de dar el esperado paso hacia la elite, en el club le han encomendado otra misión que ha cumplido con creces.

Aunque aún se encuentra en edad juvenil, su sitio durante toda la campaña ha estado en el Sevilla Atlético, donde ha sido una pieza importante tanto con Jesús Galván y Luci Martín como ahora con Marco García. En total, ha disputado 25 partidos en los que ha firmado dos goles y una asistencia. Pero este domingo, mientras el filial sumaba una victoria ante el Ibiza (0-1) que aplaza al menos una semana su cantado descenso a Segunda RFEF, Nico Guillén ha reforzado al Sevilla C para ayudarlo a salvar la categoría en Tercera RFEF.

El Sevilla C sale del descenso en Tercera RFEF

El segundo filial nervionense, dirigido por David Arteaga, cayó a puestos de descenso la pasada jornada, a solo cuatro partidos del final del campeonato. Por ello, la visita al Cádiz Mirandilla, que pelea por entrar en el 'play off' de ascenso, se antojaba crucial. Y para dotar de más argumentos al joven equipo sevillista han bajado un escalón jugadores como el también juvenil Manuel Ángel Castillo, Eric Alcaide y el citado Nico Guillén, a la postre decisivo al hacer en el minuto 16 el primer gol del encuentro en una sensacional acción.

El internacional sub 19 robó el balón en tres cuartos de campo con un eficaz cuerpeo y enfiló el área cadista, recortando antes dos defensores para perfilarse y sacar desde la frontal un zurdazo raso que se coló ajustado al palo. Luego, antes de llegar al descanso, Barkary Sow, que también reforzaba al Sevilla C para la ocasión, anotó de penalti el definitivo 0-2 que saca al filial del descenso, aprovechando el empate sin goles de entre Utrera y Atlético Onubense, ambos rivales directos, para tomar una ventaja de dos puntos.

Marco García, técnico del Sevilla Atlético, cree que merece ir convocado

Cumplida esa misión, y con el Sevilla Atlético desahuciado en Primera RFEF pese a su meritorio triunfo en tierras baleares, está por ver si ahora llega de verdad el momento de ver a Nico Guillén en el primer equipo. Al respecto, Marco García ya aseguró tras la derrota en casa ante el Sabadell que el onubense no tardará en dar el salto. "Nico estará en la plantilla del Sevilla FC muy pronto. Los dos (él y Manuel Ángel) se están mereciendo ir convocados con el primer equipo. Están dando ejemplo al resto de sus compañeros que llevan más tiempo y debería ser al revés", destacó.

Esta semana ya deslumbró a García Plaza en un entrenamiento

De momento, el pasado miércoles ya jugó con los 'mayores' en el partidillo de entrenamiento dispuesto por García Plaza ante el primer filial, dejando asombrado a todos con un cambio de orientación que Suazo solo tuvo que prolongar de cabeza para asistir a Peque. Aunque es mucho lo que el equipo se juega, el técnico madrileño ya demostró ante el Atlético de Madrid que no dudará en tirar de los jóvenes, con hasta seis canteranos en el once que puso en liza ante los colchoneros.

El contrato de Nico Guillén, blindado por el Sevilla FC

Antes de que exponerlo en el escaparate, además, el Sevilla FC blindó el pasado mes de enero a Nico Guillén. El centrocampista renovó hasta 2029, como ha hecho también esta semana Miguel Sierra, y en su contrato quedó fijada una cláusula de rescisión de 20 millones de euros que permite frenar el interés que habían mostrado equipos de la talla del Manchester City, el FC Barcelona o el Real Madrid, que ya se llevó en enero a Alexis Ciria, quien solo dejará "un ingreso importante" en las arcas de Nervión si debuta con el primer equipo blanco.