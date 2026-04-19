Ibiza 0-1 Sevilla Atlético: Miguel Sierra celebra su nuevo contrato invitando a jugar una bola extra

El descenso puede esperar: el equipo de Marco García se mantiene con vida una semana más gracias a su primera victoria como visitante en toda la 25/26; que además sirve para romper una dinámica de cuatro meses en los que ha encadenado 15 jornadas consecutivas sin vencer en el Grupo 2 de la Primera RFEF

El Sevilla Atlético ha salvado su primer 'match ball' con una victoria de enorme mérito ante la UD Ibiza, a la que ha derrotado en la mañana de este domingo por 0-1 con un solitario tanto de Miguel Sierra, quien ha celebrado su recién firmada renovación hasta 2029 marcando el tanto que mantiene con vida al filial en la jornada 33 en la 'Categoría de Bronce' del fútbol español.

Aunque esa salvación es anecdótica, pues están a 14 puntos del Nástic (ha perdido 2-0 en Marbella) a falta de 15 por disputar en el Grupo 2 de la Primera Federación. No obstante, al menos premia el esfuerzo de un grupo que no quería marcharse a Segunda RFEF sin antes romper la nefasta racha que ha detenido en 15 jornadas seguidas sin conocer la victoria. Los baleares se meten en problemas.

Las reveladoras bajas en el Sevilla Atlético daban categoría de mero trámite al partido en Ibiza

El Sevilla Atlético acudía a tierras baleares, en teoría, para intentar que ésta no fuese aún su despedida de la 'Categoría de Bronce' y para meter en un buen lío al cuadro ibicenco, que afrontaba la cita con sólo cuatro puntos de colchón sobre el quinteto de descenso a Segunda RFEF. Pero eso era sólo en teoría, la práctica demostraba que este encuentro era un mero trámite para el equipo dirigido por Marco García, a quien sólo le valía ganar y esperar a que Nástic perdiese o empatase en el choque en Marbella que jugaba de manera simultánea.

El técnico franjirrojo recuperaba a Alberto Collado tras cumplir sanción; pero seguía sin poder contar con los lesionados Isra Domínguez, Lulo Dasilva, Sergio Martínez e Iker Muñoz; ni con los futbolistas en dinámica del primer equipo, incluido de nuevo Alberto Flores a pesar de que el Sevilla FC no juega hasta el jueves.

Asimismo, tampoco estaban Nico Guillén, Manuel Ángel Castillo y Eric Alcaide, 'cedidos' a un Sevilla C que cayó la semana pasada a los puestos de descenso en el Grupo X de la Tercera RFEF, en una muestra inequívoca de que el club entendía que el filial ya no tenía nada que rascar.

Los paradones de Rafa Romero y el gol del recién renovado Miguel Sierra dan por fin una alegría al Sevilla Atlético

El Sevilla Atlético salió en Ibiza con defensa de cinco y con Valentino Fattore de sorprendente líbero; pero lo cierto es que el plan surtió efecto. Durante la insulsa primera mitad, porque encontró solidez y, a la postre, porque sirvió para celebrar el primer triunfo desde aquel 2-1 ante el Atlético Sanluqueño del 21 de diciembre de 2025.

Los paradones de Rafa Romero, especialmente en un cabezazo de Davo justo antes del gol visitante, y el poste, que repelió un chut de Izan Yurrieta, mantuvieron el empate sin goles en la reanudación, frenando a un volcado UD Ibiza que recibió como aviso un remate a la escuadra y una volea alta de Álex Costa antes de que Miguel Sierra hiciese el definitivo 0-1 a sólo nueve minutos para el final, culminando una contra para poner el broche a una semana perfecta para el granadino.

Han sido cuatro meses sin ganar y la de este domingo es la primera victoria a domicilio en toda la temporada. Claro que el triunfo no habría evitado el descenso si el Nástic no hubiese perdido en Marbella, donde cayó por 2-0 encajando uno de los mejores goles de la jornada 33 en Primera RFEF, obra de Víctor Sánchez. La semana que viene, bola extra para el filial sevillista.

Ficha técnica del Ibiza - Sevilla Atlético de Primera RFEF

0-. UD Ibiza: Ramón Juan; Sergio Díez, Monju, Kembo, Solà; Izan Yurrieta, Iago Indias, Théo Valls (Del Pozo 85'), Bebé (Mazeya 61); Eslava (Davo 70') y Fran Castillo (Svensson 70').

1.- Sevilla Atlético: Rafa Romero; Jorge Moreno, Espiñeira, Valentino, Jalade, David López (Juank 77'); Tamiou Miguel (Ibra Sow 55'), Rivera, Edu Altozano, Miguel Sierra (Collado 89'); y Álex Costa.

Árbitra: María Eugenia Gil Soriano (Comité Gallego). Amonestó a los locales Miguel, Valentino y Collado, así como a los visitantes Theo Valls, Izan y Svensson.

Goles: 0-1 (81') Miguel Sierra.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 33 de liga en el Grupo 2 de la Primera Federación disputado en el Estadio Municipal de Can Misses de Ibiza (Islas Baleares).