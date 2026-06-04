El Betis Deportivo, con un ojo en Cartagena: 44 denuncias por impago, posibles descenso y repesca verdiblanca

El filial heliopolitano, que se quedó a un gol de la permanencia tras el empate en el alargue precisamente del conjunto blanquinegro en la última jornada, sería el beneficiado en caso de que el 'Efesé' fuera relegado si no hace frente a los 500.000 euros que adeuda a su primer equipo y su filial

Tres nóminas pendientes, 44 denuncias por impago y una deuda que asciende a 500.000 euros asfixian al FC Cartagena. La totalidad de los 24 jugadores del primer equipo blanquinegro y los 18 del filial han reclamado a través de la AFE la situación y en la entidad levantina tienen hasta el próximo 30 de junio de 2026 para saldar esa cantidad pendiente o, al menos, llegar a un acuerdo con los interesados, pues el castigo en caso contrario sería el descenso administrativo a Segunda RFEF.

El Betis Deportivo, que bajó en la última jornada precisamente por el empate de los anfitriones en Cartagonova (que tampoco les valía para nada, pues tenían que ganar y esperar un marcador favorable del CD Ibiza en Barcelona ante el Europa para meterse en el 'play off' de ascenso) en el tiempo de prolongación, está muy pendiente de lo que ocurra con su último oponente, pues sería el gran beneficiado: al terminar decimosexto, con los mismos puntos (45) que una SD Tarazona a la que vencía en el duelo directo, sería repescado.

Dos entrenadores aún por liquidar y 14 millones de desfase

A la situación de los 42 futbolistas de los dos primeros equipos del FC Cartagena se une la de los dos últimos técnicos que dirigieron al cuadro albinegro en la campaña 24/25. Ésta la inició en el banquillo Abelardo Fernández, sustituido por Jandro Castro, abrochando el curso Guillermo Fernández Romo, que, como su antecesor, también ha denunciado que hay cantidades pendientes de satisfacer de su contrato. En la 25/26 ha habido igualmente tres preparadores, sin que conste que hayan terminado o no de cobrar sus nóminas: arrancó Javi Rey, le siguió Federico Arias y ha terminado en el banquillo del Cartagonova Iñigo Vélez.

El presidente, Alejandro Arribas, habla la semana que viene

El ex central del Sevilla FC Alejandro Arribas es uno de los propietarios del FC Cartagena y la cabeza visible de la sociedad Cortadone Inversiones SL, que adquirió el 100% de las acciones que estaban en manos de Duino Inversiones. El cambio de manos quedó formalizado ante notario el 2 de enero de 2026 y el otrora jugador asumió la presidencia del club. Las cifras que han trascendido apuntan a una valoración de la operación cercana a 5,5 millones de euros, aunque se habrían abonado unos 2,7 millones y el resto estaba estructurado mediante pagos aplazados hasta 2027.

No obstante, desde abril no hay liquidez en la entidad, filtrándose que Arribas se ha reunido con otros inversores para sustentar tanto los pagos pendientes de la compraventa como las nóminas adeudadas a plantilla, cuerpo técnico y empleados. Se habla de un montante total pendiente de 14 millones de euros. Para poner al día a todos sobre el momento actual, el ahora directivo madrileño tiene previsto ofrecer una rueda de prensa la semana que viene, de la que, lógicamente, estarán muy pendientes en Sevilla, con una planificación en manos de Miguel Calzado en 'stand-by' por la duda razonable acerca de la categoría en que jugará el Betis Deportivo en la 26/27.