Otro saltito de nivel para Nico Guillén, abanderado de la cantera del Sevilla FC

El joven centrocampista onubense sigue dando pasos, tanto en el Sevilla FC como en las categorías inferiores de la selección española: el siguiente reto tachado, el debut con la sub 19 de Paco Gallardo

Al margen de la irregular dinámica del primer equipo, la temporada 2025/2026 tampoco está dejando resultados positivos en la cantera del Sevilla FC, que tiene al Sevilla Atlético penúltimo -a 10 puntos de la salvación- en el Grupo 2 de la Primera RFEF y el Juvenil A, que se quedó fuera de la Copa del Rey por primera vez en siete años y se encuentra en una discreta sexta plaza en el Grupo IV de la División de Honor Juvenil, a 12 puntos del liderato del Real Betis y a 13 del segundo puesto del Granada CF. No obstante, esta referida dinámica negativa a nivel colectivo sirve para poner aún más en relieve la ilusionante proyección de algunos de los muchos talentos emergentes que se forman en la carretera de Utrera, con Nico Guillén como abanderado.

El canterano del Sevilla FC Nico Guillén se estrena con la selección española sub 19

Aunque tiene recién cumplidos los 18 años, hace apenas dos semanas, Nico Guillén lleva tiempo entrando en las convocatorias de la selección española sub 18 y este mismo lunes se estrena con la sub 19, después de recibir la llamada de urgencia de Paco Gallardo, seleccionador que conoce muy bien la casa nervionense al tratarse de un canterano del Sevilla FC que llegó a ser futbolista del primer equipo, que ejerció de entrenador del Sevilla Atlético y que fue ayudante de Joaquín Caparrós, tanto en el banquillo como en la dirección deportiva.

"El seleccionador nacional sub 19, Paco Gallardo, ha requerido de última hora la presencia del sevillista Nico Guillén en la convocatoria de este combinado, que afronta esta semana dos amistosos de preparación ante Noruega en Benidorm. Gallardo ha optado por el centrocampista nervionense tras la salida de la lista, por lesión, del jugador del Inter de Milán Dilan Zárate", ha explicado un comunicado publicado por los medios de la entidad, que especifican que el primero de los dos encuentros amistosos ante los nórdicos será este martes día 17 de febrero a las 15:00 horas y el jueves a las 11:00 horas de la mañana; ambos en el Estadio Guillermo Amor de la localidad alicantina.

Nico Guillén lleva un inicio de 2026 digno de ser recordado. Titular indiscutible en las alineaciones del filial, amplió su contrato hasta el 30 de junio de 2029 -en la línea seguida por el club con otros como Edu Altozano o Robert Jalade-, y ha sido claro candidato a entrar en alguna lista de convocados de Matías Almeyda. El técnico argentino le ha reclutado con frecuencia en las últimas semanas para entrenarse con el primer equipo después de obtener una grata impresión del centrocampista onubense tras llevárselo a la pretemporada, donde se convirtió en el primer goleador estival del Sevilla FC. Con esta llamada de la sub 19, el talentoso futbolista incluido entre las 60 mejores perlas de todo el mundo, vuelve a dar otro salto en su imparable crecimiento.