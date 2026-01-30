El Sevilla prepara la visita a Mallorca con regalo para Nico Guillén pero sin Azpilicueta, de nuevo baja

El canterano ha vuelto a ser reclutado por Matías Almeyda en el día de su cumpleaños y ha soplado las velas deseando un debut oficial que llegará más pronto que tarde. El argentino cuenta sumará un mínimo de seis o siete ausencias para visitar el lunes Son Moix

El Sevilla FC se ha ejercitado por tercer día seguido en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, tras haber gozado de descanso lunes y martes, en una sesión matinal en la que Matías Almeyda ha seguido preparando la visita del próximo lunes al RCD Mallorca en la jornada 22 de LaLiga EA Sports. Después de varios días en los que el técnico argentino recibió al recién fichado Neal Maupay y recuperó algunos de los muchos efectivos que tenía en la enfermería, en la mañana de este viernes ha vuelto a perder a César Azpilicueta en una jornada de trabajo con 'regalito' para el prometedor Nico Guillén.

El adulto Nico Guillén pone la buena agradable en la sesión del Sevilla FC

Este viernes, día 30 de enero de 2026, el talentoso Nico Guillén ha alcanzado la mayoría de edad y ha celebrado su 18 cumpleaños, efeméride por la que ha recibido el clásico pasillos de collejas por parte de los jugadores del primer equipo. El entrenador del Sevilla FC, Matías Almeyda, ha vuelto a reclutar al onubense para ejercitarse con los mayores.

Cabe recordar que el centrocampista canterano hizo la pretemporada a las órdenes del argentino e incluso tuvo el honor de marcar el primer gol estival; pero no ha tenido aún la oportunidad de estrenarse en partido oficial. Sus subidas a los entrenamientos con el 'Pelado' coinciden con sus avanzadas negociaciones con la entidad para ampliar su contrato hasta el 30 de junio de 2029.

César Azpilicueta, de nuevo ausente por una gestión de cargas

En lo que respecta al otro nombre propio que deja la sesión de este viernes en el conjunto blanquirrojo, César Azpilicueta se ha ausentado este viernes después de haber completado las sesiones anteriores al mismo ritmo que el resto de sus compañeros. Según ha explicado el propio Sevilla FC, esta vez la baja del veterano defensor navarro no se debe a una recaída ni a ningún nuevo problema físico, sino sólo a un plan de gestión de cargas programado para intentar prevenir la espiral de lesiones que ha tenido -especialmente en el sóleo- que sufre desde el choque del 18 de octubre, precisamente contra el Mallorca.

Desde aquel cambio por lesión nada más iniciarse la contienda, Azpilicueta sólo ha podido participar en tres partidos de los últimos 15 y apenas ha sido capaz de acumular nueve encuentros oficiales como sevillista (sólo 679 minutos). Las dos últimas dolencias fueron encadenadas y la última vez que se vistió de corto fue el 7 de diciembre en un duelo en Mestalla frente al Valencia CF. Su buena progresión hacía pensar en que pudiese romper este círculo vicioso en este nuevo choque contra el Mallorca; pero la consigna es no correr el más mínimo riesgo y no está tan claro que vaya a entrar en la convocatoria.

Matías Almeyda sigue contando siete bajas a tres días del Mallorca - Sevilla

Un día más, Almeyda tampoco ha podido contar por lesión con los también zagueros Tanguy Nianzou y Marcao Teixeira ni con los extremos Adnan Januzaj y Rubén Vargas. El atacante Alexis Sánchez arrastra aún esos problemas en la pelvis agravados por una leve rotura muscular que le han mantenido fuera del equipo las dos últimas semanas y, aunque volvió a ejercitarse con el grupo, aún no consta como recuperado. Además, Nemanja Gudelj se lo pierde por sanción.

La plantilla del Sevilla FC volverá a ejercitarse en sesión matinal el sábado (10:00 horas) y el domingo (11:00 h), día en el que el técnico argentino pasará por la sala de prensa de la ciudad deportiva de la carretera de Utrera para analizar la previa del duelo liguero en tierras baleares ante un rival directo en la mitad baja de la clasificación.