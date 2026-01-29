Maupay, por la vía rápida, listo para Mallorca: segunda sesión, inscripción en LaLiga y primera entrevista

El delantero franco-argentino continúa con su puesta a punto y, a cuatro días del próximo compromiso liguero de los blanquirrojos, ya tiene toda su documentación en regla

Continúa Neal Maupay, primer fichaje invernal del Sevilla FC, con su puesta a punto y este jueves participó con normalidad en su segunda sesión de entrenamiento como blanquirrojo. El delantero franco-argentino, que no tendrá problemas de adaptación en materia lingüística precisamente por la nacionalidad de su madre, llegó esta semana desde el Olympique de Marsella a préstamo y con una opción de compra que ronda los cinco millones de euros en busca de la continuidad que le negó el último año y medio Roberto de Zerbi en la Costa Azul.

Autor de un gol en tres partidos con el primer equipo albiazul y de otro en su 'purgatorio' con el filial de National 3, el de Versailles precisa de tiempo para adquirir ritmo de competición, aunque en su nueva casa no quieren perder ni un minuto y ya le han allanado el camino para que, si es posible, debute por la vía rápida con el dorsal 17 que ha liberado Alfon González con su marcha al Villarreal CF. Será el próximo lunes 2 de enero a partir de las 21:00 horas en Son Moix ante el RCD Mallorca. Y Maupay tiene ya el beneplácito de LaLiga.

De esta forma, la patronal de los clubes españoles hacía oficial en la tarde de este 29 de enero, a cuatro días vista de la cita en tierras baleares (a cuya finalización restará apenas una hora para que se cierre el mercado invernal), tanto el registro del albaceteño en la plantilla amarilla como el del ariete galo en la sevillista, por lo que el estreno como nervionense, una vez solventadas también las habituales trabas burocráticas con Extranjería y la Seguridad Social, depende ya únicamente de su estado de forma y del criterio de Matías Almeyda.

Su ex compañero Kolodziejczak: "No regala nada; es un 'pitbull'"

"Creo que a Maupay le va a ir bien en Sevilla. Es un jugador con coraje, con mucha garra. Es un delantero muy batallador; a mí me gusta mucho, y pienso que encaja en un equipo como el Sevilla FC. Hace goles y trabaja mucho por el equipo, no renuncia al esfuerzo. Hace los kilómetros que haya que hacer en cada partido. No regala nada. Lo conozco desde hace tiempo, ya jugaba con nosotros desde que tenía 16 años. Neal es un 'pitbull'. Necesita tiempo para trabajar, que le den continuidad, porque viene de un periodo de jugar poco. Pero, si le dan confianza, va a ser un futbolista muy importante", aventura en 'ABC de Sevilla' su ex compañero Timothée Kolodziejczak.

Para el central y lateral zurdo, que fue doble campeón de la Europa League durante su etapa en Nervión y apura ahora su carrera con 34 años en el Paris FC, el fichaje invernal de los blanquirrojos es "muy enérgico, muy fuerte. Lo tiene todo. Ha pasado tiempos difíciles en el Marsella y él quiere jugar; va con ganas de hacerlo muy bien en el Sevilla FC. La afición lo va a querer, porque Maupay es un guerrero que da el cien por cien en cada partido. Siempre quiere ganar, siempre quiere marcar. Su juego y su actitud son muy valiosos. Pienso que es un buen refuerzo, seguro". Coincidió con él en sus inicios en el Niza.

La primera entrevista de Maupay: "Sabía que habría oportunidades para mí en enero"

Cuenta Neal Maupay en los medios oficiales del Sevilla FC que se encuentra "bien, feliz y agradecido por estar aquí. Con muchas ganas de empezar". Ya ha dialogado con Matías Almeyda, además: "Hablé antes de venir con el entrenador. Me dijo que necesitaba un jugador como yo y yo le contesté que esperaba que hubiese un acuerdo rápido entre los clubes para poder venir a Sevilla y jugar en su equipo. Lo conozco como entrenador y como jugador. Me gusta su mentalidad y lo que está consiguiendo. A veces tu corazón te dice qué es bueno y qué no lo es para ti. Sentí que era un buen entrenador y mejor persona. Es muy cercano con los jugadores y te da mucha confianza, que es algo que yo necesito, así que seguro que funcionará bien".

Ostracismo

"Ha sido difícil, porque no he jugado mucho. Ha sido un poco complicado para mí estar al margen, viendo al equipo jugar cada fin de semana, pero sabía que tenía que estar preparado, entrenándome duro, porque habría oportunidades para mí en enero. Eso me ha ayudado mucho a enfocarme y seguir creyendo. Y ahora estoy preparado para continuar".

Amistoso este verano y recomendación de Kondogbia

"Marsella y Sevilla son dos ciudades similares. La gente ama el fútbol y, cuando jugamos en verano, me gustó el equipo. Cuando la oportunidad de venir aquí llegó, tenía que tomarla. Cuando supe que los clubes estaban hablando, le pregunté a Kondogbia por el club y por la ciudad. Él me empujó todavía más a venir aquí, aunque no me hacía falta. Me dijo que, aunque sólo estuvo un año, le encantó el club y también la ciudad. Me dijo que iba a encajar aquí, si ya estaba convencido al 100%; estuve seguro al 110%".

Idioma

"Hay algunos compañeros franceses y eso me ayuda. También Azpilicueta habla francés. Además, espero hablar pronto español para estar totalmente compenetrado con el equipo. Mi madre es argentina y soy un poco parecido a ella. Me gusta dar el 100% en el terreno de juego. Hago todo lo posible por ayudar al equipo y ganar partidos. Estoy feliz de estar en España, en Sevilla, porque es un nuevo desafío y una nueva Liga. Además, mi madre está muy contenta, porque por fin voy a hablar español. Ella siempre me habló en español, pero he sido un poco vago en ese sentido porque hablaba inglés. Sólo hablo un poco, pero ahora que estoy aquí voy a perfeccionarlo".

Roles en punta

"He jugado solo en ataque, con otro delantero e, incluso, por detrás del delantero. Me gusta moverme mucho por el campo y me puede venir bien jugar con otro delantero que vaya al balón largo o que pelee con los defensas para poder ir al espacio. Haré lo que me pida el entrenador. Akor Adams y yo podemos jugar juntos. Somos diferentes, tenemos cualidades distintas, así que espero poder jugar junto a él. Daremos el máximo para ganar partidos y hacer felices a los aficionados".

Trayectoria y resiliencia

"Estoy feliz con mi trayectoria. Empecé muy joven y tuve una lesión de rodilla muy grave. Fue difícil para mí recuperarme, tenía 16 años y, luego, me fui a Inglaterra. Luché mucho para demostrar que merecía estar en la Premier League. Nadie me regaló nada, tuve que pelearlo. Nunca me rendí, y estoy orgulloso de ello. A veces es fácil criticar, pero cuando veo lo que he conseguido me siento feliz, porque lo he dado todo cada día, en cada entrenamiento y en cada partido".

Toma de contacto con Sevilla

"Han ido muy bien. He hecho los primeros goles. Me ha llamado la atención ver a todo el mundo sonriendo y de buen humor. Cuando llegas a un sitio y ves a todo el mundo así, eso ayuda mucho. Todo el mundo me dice que la afición anima mucho y hace mucho ruido en el estadio. Cuando estuve allí vi lo cerca que están las gradas del campo. Tengo muchas ganas de jugar ahí. Quizás soy un jugador que conecta rápido con la afición porque siempre lo doy todo, pero estoy aquí para dar el máximo y seguro que consigo cosas buenas. Si juego bien la gente estará feliz. Jugamos para ganar partidos, pero también para que la gente esté feliz. Estoy listo y tengo muchas ganas, así que no vemos el lunes en el campo".