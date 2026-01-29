Maupay y Antony se reencuentran en Sevilla dos años después de su pique en Inglaterra

El delantero criticó públicamente al extremo cuando el francés militaba en el Everton FC y el brasileño jugaba en el Manchester United. Tras aquellos años en la Premier League inglesa, ahora se volverán a ver las caras en El Gran Derbi que divide a la capital andaluza

No es que que Neal Maupay se prodigue muchísimo en las redes sociales pero, como suele decirse, cada vez que comparte una publicación sube el pan. La fama de agitador del recién fichado delantero francés no ha pasado desapercibida para el 'community manager' del Sevilla FC, quien ya bromeó sobre ello durante el partido amistoso disputado ante el Olympique de Marsella en la pasada pretemporada y la hilaridad ha tenido continuidad ahora con el divertido vídeo para anunciar su llegada en este mercado invernal, pues lo primero que hizo el de Versalles fue 'vengarse'. Su lista de polémicas es extensa: el Everton FC, Paul Scholes y Antony dos Santos, con quien se reencuentra ahora en Sevilla, son las más conocidas.

Los líos de Neal Maupay en redes sociales: dardos hacia el Everton, Paul Scholes, Antony, la afición del Niza...

"Cada vez que Neal Maupay entra y no marca, este administrador sonríe", publicó la cuenta en ingles del Sevilla FC antes del duelo con el Marsella recordando una de las polémicas más famosas del atacante nada más llegar cedido al OM. "Cada vez que estoy teniendo un mal día, miro el resultado del Everton y sonrío", espetó cuando se encontraba cedido en el Velodrome precisamente por el club inglés, de donde no salió muy bien debido a su supuestos choques con el entrenador Roberto de Zerbi.

No fue su único lío en redes sociales, ya que antes también había respondido con dureza al mítico Paul Scholes, que le había llamado "idiota" después de una celebración algo irrespetuosa. "Me sorprende que Scholes pueda meter mi nombre en su boca junto a los dedos de los pies de su hija", contestó Maupay, quien también tuvo sus más y sus menos con Antony dos Santos o con la afición del OGC Nice, ya tras su regreso a la Ligue 1 a préstamo por los 'Toffees'.

El pique entre Maupay, nuevo fichaje del Sevilla FC, y Antony, estrella del Real Betis

No menos recordado en Inglaterra es el ácido mensaje que Neal Maupay le dedicó a Antony dos Santos, entonces futbolista del Manchester United y actualmente máximo rival del galo al ser futbolista del Real Betis. El brasileño, a quien hasta el pasado domingo no se le había visto enfadado como verdiblanco, había celebrado la victoria de su equipo en la tanda que decidió uno de los finalistas de la FA Cup de 2024 llevándose la mano a la oreja de manera provocadora.

Los 'Red Devils' ganaban por 0-3 al Coventry City, que logró forzar la prórroga con un tanto en el 90+3' anotado por Haji Wright, quien festejó ese 3-3 haciendo el mismo gesto frente a la afición rival desplazada hasta Wembley. En ese momento, Maupay vivía uno de sus puntos álgidos en cuanto a crítica por varias celebraciones controvertidas y el flamante fichaje sevillista añadió picante al contexto respondiendo a un vídeo sobre el gesto de Antony con el siguiente mensaje: "Sólo para que quede constancia, ni siquiera yo haría esto".

El propio Antony se defendió con una posterior publicación: "El Coventry demostró por qué llegó a la semifinal. Buscamos este puesto en la final para nuestra afición y lo logramos; pero el trato que recibió nuestra afición por parte de su jugador fue desagradable, y yo, en el calor del momento, reaccioné a las provocaciones en una defensa natural de mi club".

También el entonces entrenador del Manchester United, Erik ten Hag, fue preguntado sobre la celebración de Antony en la rueda de prensa posterior al intenso choque con el Coventry: "Sí, la vi, pero ¿viste tú la reacción de Harry Maguire? Él fue provocado, por eso reaccionó así. No has visto la provocación, sólo la reacción; pero es cierto que no debería haber hecho eso".

"He visto a Harry Maguire y a otros jugadores acudir a él inmediatamente después. Debemos reconocer la buena actuación del Coventry y la remontada. Estuvimos 70 minutos dominando totalmente el juego y con 3-0 el partido debería haber estado cerrado, pero ellos han logrado una remontada muy buena", añadió el técnico neerlandés para zanjar la polémica y defender a Antony de las críticas.