Maupay ya se ejercita con el equipo en una sesión marcada por el regreso de Azpilicueta

El nuevo delantero del Sevilla FC ya se encuentra ejercitándose junto al resto de sus compañeros, en una mañana marcada por el fuerte temporal que azota a España, que también ha estado marcada por la presencia de Azpilicueta

El Sevilla FC ya comienza la preparación del duelo frente al RCD Mallorca, que no se disputará hasta el próximo lunes. La victoria frente al Athletic Club trajo consigo esperanza entre la afición hispalense, ya que los puestos de descenso se acercaban peligrosamente y el margen para reaccionar ya era escaso. No es que la situación haya mejorado mucho, ya que muchos de sus oponentes en esa batalla también suman puntos. Por lo que, más que nunca, el seguir escalando en la tabla clasificatoria en busca de los famosos cuarenta puntos se antoja como prioritario. Y es por ello que, el duelo en Son Moix, se antoja clave.

Todo ello cuando el equipo está inmerso en el mercado de invierno, que por ahora ha dejado hasta tres salidas y apenas una llegada. En estas últimas horas, Alfon ha puesto rumbo a Castellón para firmar por el Villarreal CF, en un formato de cesión que también incluye una opción de compra. Por él, ha llegado un bien que era necesario para Matías Almeyda, como era Neal Maupay.

El delantero franco-argentino llegó el pasado martes por la mañana al Aeropuerto de San Pablo y, aunque todo estaba a expensas de que LaLiga aprobase la baja de Marcao, finalmente todo pudo darse y se pudo dar la oficialidad del fichaje en la noche del mismo martes. Un movimiento que, en una afición necesitada de nuevos imputs, ilusiona y genera dudas por partes iguales. Aunque, si hay algo claro, es que el jugador ya ha mostrado su ilusión por jugar en Nervión con varias bromas en sus redes sociales, un gesto que parece haber gustado entre la afición hispalense.

La mañana de hoy ha estado marcada por el temporal que azota a casi la totalidad del país, con una gran afectación en la provincia sevillana. Es por ello que tanto Sevilla FC como Real Betis anunciaron que no se cubrirían los entrenos de ambos equipos por parte de la prensa. Tampoco se celebrará esta mañana la rueda de prensa intersemanal donde un jugador iba a comparecer ante los medios, posponiéndose para este jueves.

Este hecho meteorológico ha evitado ver la primera imagen del delantero con la camiseta del Sevilla FC, aunque si se ha podido observar gracias a las imágenes publicadas por la propia entidad hispalense. El franco-argentino ya se ejercita junto a sus compañeros y, de esta forma, se convierte en una pieza de oro para Almeyda, que ve reforzado su ataque. Otro de los regresos que se ha visto ha sido el de César Azpilicueta, estando el navarro también presente con el grupo.