Definido el futuro inmediato de Iker Muñoz, con LaLiga Hypermotion atenta

ESTADIO Deportivo ha podido conocer la situación del defensa catalán del filial sevillista, cuyo rendimiento ha llamado la atención de muchos equipos en LaLiga Hypermotion, pero cuyo futuro apunta a seguir ligado a la entidad hispalense

Cuando las vacas son flacas, otros son los exponentes que suelen resaltar. La mala situación económica en la que se encuentra el Sevilla FC, que apenas permite hacer grandes movimientos como en años anteriores, hace más que necesario explotar otros recuersos. Maupay ha sido por ahora el único movimiento contabilizado, teniendo que esperar a alguna salida para poder encarrilar alguna que otra operación. Ante esta tesitura, aparece una valiosa solución, como es la Carretera de Utrera. Varias son las estrellas que han salido de la ciudad deportiva hispalense y, en muchas ocasiones, han servido para salvar al equipo en momentos de pocas incorporaciones.

Buena prueba de ello es el partido frente al Athletic Club, ya que la defensa hispalense estuvo, durante unos minutos, compuesta en su totalidad por jugadores pasados por los escalafones inferiores sevillistas, siendo esta una gran muestra de la importancia que se le da a la cantera, ahora más que nunca. Varios son los jugadores que, desde el Sevilla Atlético, esperan para poder tener su oportunidad en el primer plantel dirigido por Matías Almeyda. Uno de esos jugadores es Iker Muñoz, que ya fue convocado para el partido frente al Real Oviedo, aunque no tuvo la ocasión de poder saltar al césped.

La salida de Castrín rumbo al primer equipo ha dejado al central catalán como el líder de la zaga del filial hispalense, una oportunidad que no está desaprovechando, siendo uno de los principales jugadores del equipo dirigido por Luci Martín. Eso ha hecho que, entre otras cosas, aparezcan rumores sobre una posible salida del Sevilla FC.

LaLiga Hypermotion llama a sus puertas

En estos últimos días, el Cádiz CF apareció como una de las opciones para la salida de Iker Muñoz. El conjunto gaditano puso sus ojos en Castrín, tal y como adelantó Diario de Sevilla, pero desde el club hispalense no convenció esta opción. Es por ello el ofrecimiento de Gattoni, que fue rechazada por la entidad de la Tacita de Plata. La duda aparecía con la posibilidad de que pudiese haber un movimiento por el central catalán.

Sin embargo, tal y como hemos podido conocer en ESTADIO Deportivo, fuentes cercanas al jugador comentan que no han existido contactos con ellos por parte de la entidad gaditana, aunque sí que ha existido interés de algunos equipos de Segunda División. A pesar de esas posibles ofertas, desde Nervión tienen clara su postura.

Su salida del Sevilla FC no se plantea

Ante este escenario de intereses, fuentes cercanas tanto al jugador como al club indican a este medio que su salida no es una de las opciones que se maneje en este mercado de invierno. Ante la situación de la defensa, con varios lesionados y la nula previsión de poder acometer fichajes, el catalán podría llegar a ser una de las opciones del primer equipo.

Con contrato hasta 2027, habrá que ver el avance del defensa durante estos años que, poco a poco, sigue llamando la atención de ciertos equipos, empezando a ser un pilar apetecible para muchas de las defensas en España.