Negocio torcido para el Sevilla con Alfon por su continua devaluación

Cedido en el Villarreal con opción a compra, el albaceteño apenas ha contado hasta ahora para Marcelino y su valor ha sufrido una reducción considerable que perjudica a los nervionenses

La sorprendente operación firmada por Antonio Cordón en enero con la cesión de Alfon González al Villareal contribuyó a liberar masa salarial y, por ende, al fichaje de Neal Maupay.

Una transacción muy oportuna, sobre todo porque los castellonenses asumen la totalidad de su salario, pero que difícilmente generará negocio en el apartado económico para los nervionenses a pesar de las condiciones pactadas con el club amarillo.

En este sentido, cabe recordar que el Sevilla incluyó una opción de compra a final de curso de siete millones de euros, lo que generaría una suculenta plusvalía al llegar a Nervión gratis el pasado verano.

Alfon, sin presencia en el Villarreal

Sin embargo, a día de hoy nada apunta a que el Villarreal ejecutará su traspaso en dichas cantidades, debido a su escaso protagonismo en el Estadio de La Cerámica desde su llegada.

En primer lugar, Alfon llegó lesionado a su nuevo destino, un desgarro muscular que le obligó a no estar disponible en los primeros cinco partidos desde el anuncio de su cesión, retrasando considerablemente su debut.

Así, no se estrenó en el Villarreal hasta el 22 de febrero en el partido contra el Valencia, cuando disputó siete minutos. En las dos siguientes citas, contra Barcelona y Elche, volvió a empezar desde el banquillo, con 10 y 25 minutos, respectivamente, pero en la última jornada, ante el Alavés, no pisó el césped. Por ende, el albaceteño solo acumula 42 minutos en su nueva etapa debido a la lesión y su rol secundario con Marcelino García Toral.

Notable caída de su valor de mercado

Esta ausencia de protagonismo ha provocado una devaluación continua que, obviamente, va en contra de los intereses nervionenses, que esperaban poder hacer algo de caja en verano con su traspaso, sin descartar que se quede una vez concluya el préstamo.

De esta forma, su valor de mercado ha experimentado un descenso notorio desde que el Sevilla se hizo con sus servicios con la carta de libertad, cuando Transfermarkt le adjudicaba una tasación de cinco millones de euros.

A partir de ahí, ha perdido dos millones de cotización, tanto en cuanto el diciembre, por su poca presencia a las órdenes de Almeyda, la web especializada bajó su valor a cuatro millones. Solo tres meses después, ha descendido hasta los tres kilos en la revisión realizada en los últimos días, reflejo de la caída libre del manchego en en una temporada con escasa continuidad por las lesiones y por no ser una preferencia en los planes del 'Pelado' ni de Marcelino.