Rubén Vargas asume su rol en el Sevilla FC y confiesa el doble daño de las lesiones: "No estoy pensando en el Mundial; necesito tiempo"

El extremo suizo ha pasado por sala de prensa para compartir cómo ha vivido estos tres meses tan difíciles en los que dos lesiones consecutivas le han apartado del equipo en una temporada muy importante, primero para el Sevilla FC, y luego también para su selección: "No estoy pensando en el Mundial"

Rubén Vargas se ha perdido 15 de los 18 últimos partidos oficiales del Sevilla FC y, a pesar de ello, sigue siendo el mejor asistente del equipo nervionense (4) y el cuarto máximo anotador de los nervionenses en LaLiga EA Sports. Sólo Akor Adams (7), Djibril Sow (5) e Isaac Romero (4) han perforado en más ocasiones las porterías rivales. El suizo, además, ofrece flexibilidad a la pizarra de Matías Almeyda por su capacidad de desempeñar con solvencia distintos roles ofensivos.

No obstante, para todo ello necesita recuperarse al cien por cien. Primero, en lo físico, que eso parece hecho. Y luego también en lo mental. Los 45 minutos del Camp Nou le han dado confianza y el '11' blanquirrojo promete máximo compromiso para ayudar al Sevilla FC a tener un final de temporada lo más tranquilo posible. Para ello, se aisla de todo lo que no sea el equipo nervionense e intentar ignorar a ese elefante llamado Mundial 2026: "Mi mente no está en eso ahora mismo", ha prometido en una rueda de prensa concedida tras el entrenamiento de este miércoles.

Rubén Vargas repasa el doble daño de las lesiones: el físico y el mental

"Me siento muy bien, gracias. Cada día mejor. Fue una situación difícil, pero ahora me siento muy bien con los 45 minutos en Barcelona. Claro, no fue el resultado que queríamos, pero para mí, en lo personal, fue muy bueno. Cada día estoy mejor, cada día confío más en mi cuerpo y estoy trabajando para mejorar". "Para mí fue importante tener una semana entera de entrenamientos. Por eso hablé con el técnico y tomamos la decisión de no jugar contra el Rayo".

"Bueno, creo que me han costado las dos cosas -en lo físico, por la lesión, y en lo mental, por encadenar ya varios problemas-. Estoy confiando más en mi cuerpo cada día, trabajando para mi mente también, para saber que estoy bien, que tengo buena gente a mi lado que me ayuda a recuperarme al 100%. Estoy positivo".

Su rol de jugador clave para la salvación del Sevilla FC en este final de temporada

"Yo sé que puedo ayudar al equipo, y no sólo cuando estoy en la cancha, también desde fuera. Puedo ayudar a los jugadores jóvenes con la experiencia que tengo. Sé que también necesito tiempo para estar al 100%, porque estoy feliz cuando puedo ayudar al equipo en el campo, pero también ayudo afuera". "Yo claro que quiero ayudar al equipo a salir de aquí abajo, pero sé que también necesitamos a todos. Un jugador solo no puede arreglar esto. Necesitamos a todo el equipo y a la afición para salir adelante".

"Cuando veo noticias así, creo que es porque yo estaba haciendo mi trabajo bien. Pero no es solo lo que hago yo. También necesito la ayuda de mi equipo para poder jugar bien y así en eso estoy pensando. Ahora que voy a volver, yo necesito a todo el equipo para jugar bien", ha añadido sobre la estadística que le sitúa como mejor asistente del Sevilla FC (4) y uno de los máximos goleadores (3) a pesar de que ha estado tres meses sin jugar.

Los partidos que se ha perdido por lesión y su posición ideal en la pizarra de Almeyda

"Bueno, en realidad no estoy pensando en eso. Soy una persona muy positiva, siempre estoy mirando para adelante. Eso pasa en el fútbol, yo no estoy pensando en eso. Ahora estoy bien, estoy feliz de estar de vuelta en mi equipo y tenemos que trabajar juntos para hacer una buena temporada. Ahí está mi mente".

"Mis posiciones naturales son jugando afuera, pero yo también he jugado mucho por dentro en los dos últimos años en Alemania y en la selección de Suiza. Por eso, donde el entrenador quiera que juegue, donde el me vea mejor, yo puedo jugar. Y eso es bueno para mí, porque también puede ayudar así el equipo unas veces por fuera y otras veces por dentro. Las dos posiciones son buenas para mí".

El partido ante el Valencia, un rival directo, y la lucha por el descenso

"Bueno, ya todos los partidos son importantes, pero ahora jugamos contra el Valencia, un equipo que está como nosotros. Es importante ganar en casa", ha explicado Vargas, quien asegura que en el vestuario hay más ganas de revertir la situación que preocupación por la clasificación (15º, con +5 sobre el descenso). "Jugar en Barcelona no es fácil. Todo tiene que estar perfecto y el Barcelona también tiene que tener un día malo para ganar ahí. Pero nada más, ahora tenemos que estar positivos para los próximos partidos que quedan".

Rubén Vargas aparca el Mundial y se centra en recuperar su mejor versión en el Sevilla FC

"Mi mente no está en eso ahora. Estoy más pensando en mejorar mi cuerpo y mi mente para llegar al 100% y cuando la temporada esté acabada miramos si voy al Mundial, pero ahora mi mente está aquí", ha manifestado el internacional suizo, todo un fijo en las convocatorias durante la Fase de Clasificación para la cita de este verano en Canadá, Estados Unidos y México.