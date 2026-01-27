Antony aclara su iracundo enfado en el Alavés - Betis: "Nunca le he faltado el respeto al club"

Un día después de los tensos acontecimientos en el banquillo visitante de Mendizorroza, con las cámaras captando sus reacciones totalmente fuera de sí, el brasileño explica que la frustración se había apoderado de él: "En un momento clave de la temporada y..."

Nunca se le había visto así en el año que lleva como verdiblanco, marcado por la sonrisa y la felicidad recuperadas tras pasar tres años muy grises en Mánchester. Es evidente que Antony dos Santos no estaba para jugar el pasado domingo en Mendizorroza; pero, aun así, entró en la convocatoria de sólo 19 jugadores que dio Manuel Pellegrini y salió en el once titular del Real Betis ante el Deportivo Alavés. El extremeño brasileño lleva algunas semanas muy mermado por una pubalgia que se ha ido acrecentando con la acumulación de minutos y pese a ellos quiso ayudar a su equipo, que viajó a Vitoria con ocho bajas por lesión, aguantando 60 minutos sobre el césped. No obstante, la noticia llegó justo después de esa hora que Antony pasó sobre el terreno de juego y que estuvo cargada de sufrimiento, impotencia, dolor, rabia...

Las imágenes del descontrolado enfado de Antony tras ser sustituido en el Alavés - Betis

Un enfado monumental tenía el '7' del Betis cuando dejó su sitio a Pablo García. Durante varios minutos estuvo totalmente fuera de sí. Como captaron las cámaras de DAZN, el atacante paulista llegó furioso al banquillo, totalmente fuera de sí. Consciente de que su imagen iracunda dio mucho que hablar, el propio futbolista ha querido ofrecer explicaciones en sus redes sociales para aclarar que en ningún momento su mosqueo se debió a la sustitución o a un encontronazo con su entrenador o sus compañeros. El caso es que Antony había llegado a la banda 'jurando en arameo' ya desde lejos.

Pateó con toda sus fuerzas la ropa que su sustituto acababa de quitarse y que estaba aún sobre el césped; se sentó en el banquillo con demasiado ímpetu, se quitó los guantes que protegían sus manos del frío del invierno vitoriano lanzándolos contra el suelo mientras Adrián San Miguel -a su lado, incómodo con ese braceo- le invitaba a calmarse con gesto serio. Se tapó sus manos con la cara conteniendo lágrimas de frustración por ver que no le había salido nada y su sufrimiento para soportar el dolor había sido en vano. Le curaron una herida en su rodilla y nada, seguía tan caliente que se levantaba de su asiento para gritar con vehemencia hacia el terreno de juego...

Antony explica su pérdida de papeles y aclara que no tenía nada que ver con Pellegrini ni con sus compañeros

Por fin en casa, ya en frío y con las pulsaciones de nuevo en reposo, Antony ha usado sus redes sociales para aclarar el fuego que le ardía por dentro. "Estamos en un momento clave de la temporada y lo más importante es el Betis. Las imágenes del último partido reflejan competitividad y exigencia conmigo mismo, nunca falta de respeto ni al club ni al fútbol. Seguimos unidos, trabajando fuerte y enfocados en nuestros objetivos. ¡Mucho Betis siempre!", escribió el extremo brasileño en un post compartido en sus 'stories' de Instagram.

Desde luego, su entrenador no le había dado la más mínima importancia, consciente de que su papel de estrella del Betis le exige siempre un nivel superlativo al que su pubalgia le impide llegar. De hecho, fue el propio Pellegrini quien desveló la lesión cuando había cierto tono crítico sobre el '7' a pesar de sus cifras: 8 goles y 7 asistencias en 24 partidos. Tras ser preguntado por ello en la rueda de prensa posterior, el chileno se mostró empático: "Creo que Antony salió molesto por el marcador (2-0). Él ha jugado con bastante dolor, y por distintos motivos habrá tenido esa reacción".