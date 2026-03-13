Se amplía la 'cesión' de Pablo García, que se busca la vida para jugar más

El extremo, clave en el derbi chico al marcar dos goles y participar en el otro, volverá a jugar este sábado con el Betis Deportivo ante el CE Europa

Pablo García viajó desde Atenas directamente a Barcelona y no acompañó al resto de la expedición del Real Betis de vuelta a Sevilla. La razón es que el extremo del Parque Alcosa se ha incorporado directamente a la concentración del Betis Deportivo en la Ciudad Condal en vísperas del partido de este sábado 14 de marzo a las dos de la tarde ante el CE Europa en Can Dragó, la nueva casa del cuadro barcelonés desde el mes de enero, al expirar la moratoria de la RFEF para abandonar el Nou Sardenya.

El '52', que se quedó sin jugar ante Getafe CF y Panathinaikos, se asegura con el filial los minutos que necesita a sus 19 años y se perfila de nuevo como un refuerzo de lujo para Dani Fragoso, que ya le dio el choque íntegro frente al Sevilla Atlético para confirmar que el zurdo marca diferencias en Primera RFEF. No en vano, fue el autor del 1-1 desde el punto de penalti, participó en el 2-1 habilitando de espuela a Borja Alonso para que el canario asistiera a José Antonio Morante y anotó el 3-1 definitivo al poco de la reanudación.

Dani Fragoso ya lo adelantó: "Él tiene que jugar, ya sea aquí o ya sea arriba"

"Pablo García ya no está con nosotros, pero tiene ficha del Betis Deportivo y, cuando decidió bajar -gracias también a Pellegrini y al club-, nosotros estuvimos encantados. Es un lujo tenerlo, y se ha visto una vez más. Ya no sólo por los dos goles, sino por todo lo que ha contagiado, por cómo se asocia, por cómo compite... Hay que estar muy contentos de que un jugador como él baje cuando no juegue con el primer equipo. Él tiene que jugar, ya sea aquí o ya sea arriba. Cuando le necesitemos, le esperaremos con los brazos abiertos. Es humilde y es de agradecer ese sentido de pertenencia que tiene. Es de alabar. Cuando no juegue con el primer equipo, si no coincide en fecha, nosotros lo esperamos. Es un jugador muy importante para nosotros, para el primer equipo y para el club", confesaba Dani Fragoso.

'Maquillaje' para sus números de la 25/26

Cuatro goles y una asistencia en 24 partidos oficiales firma por el momento Pablo García, que seguramente esperaba haber jugado a estas alturas más que los 782 minutos que figuran en sus estadísticas. Aparte del doblete en el Derbi Chico, anotó otro en Copa del Rey con los mayores en Palma del Río y regaló un tanto a Rodrigo Riquelme frente al Torrent en la misma competición. Ausente este curso de la Youth League, que habría podido seguir jugando con el juvenil como sus coetáneos Óscar Masqué o Rodrigo Marina (no así el torneo del K.O.), ha participado en Primera división y Europa League.