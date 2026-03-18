El Athletic quiere llevarse a otro canterano de Osasuna y el sevillista Azpilicueta tiene mucho que ver

El club rojiblanco le ha presentado una oferta al prometedor lateral cadete Sergio Nuin Azpilicueta, sobre del jugador nervionense, aunque en Tajonar tratan de convencerlo para que continúe y se muestran optimistas

Dada su particular filosofía y su reducido mercado, el Athletic Club está obligado a permanecer siempre atento a las jóvenes promesas que despuntan en su radio de acción, con el objetivo de reclutarlas a edad temprana para acabar de moldearlas en Lezama. Con una competencia cada vez más feroz, pues también desde otras latitudes tratan de pescar en el País Vasco, las redes de captación rojiblancas son cada vez son mayores. Pero Osasuna suele ser un caladero habitual, para disgusto de un club navarro que más de una ocasión ha mostrado su malestar.

Una 'guerra' con muchas batallas

En la memora reciente están los casos de Jesús Areso o Adama Boiro, miembros del primer equipo bilbaíno que se formaron en Tajonar. Pero son muchos los ejemplos de canteranos rojillos que han emprendido el camino de Pamplona a la capital vizcaína. Recientemente, desde Tajonar lograron frenar el acecho sobre Aly Kall, una de sus grandes perlas, renovada hasta 2029. Pero las batallas son constantes y en las últimas horas ha surgido un nuevo protagonista.

Así es Sergio Nuin, un cadete que ya juega con el juvenil

Según Diario de Navarra, el Athletic lleva tiempo siguiendo a Sergio Nuin, lateral nacido en 2010 al que todos aventuran una gran proyección. De hecho, ya es capitán de la selección navarra sub 16 y se encuentra en dinámica del Juvenil B, que compite en Liga Nacional, pese a cumplir su segundo año de cadete. Está quemando etapas con velocidad y los técnicos consideran que el próximo curso podría dar el salto a División de Honor, siempre y cuando Osasuna logre retenerlo, pues ya tiene una oferta sobre la mesa para mudarse a Lezama.

Curiosamente, además, se da la circunstancia de que Nuin es sobrino del hoy sevillista César Azplicueta, apellido que en su caso luce en segundo lugar. Pero al contrario que su tío, podría tomar otro camino para tratar de alcanzar la elite después de siete temporadas en las cantera rojilla, a la que llegó procedente del San Cernin, siendo esta campaña cuando ha explotado definitivamente.

Sin contrato profesional

El joven lateral no ha cumplido aún los 16 años (lo hará en el mes de julio) y por eso no puede tener contrato profesional, lo que podría facilitar su salida, pese a tener firmado más allá de junio. Pero en el club navarro son optimistas con respecto a su continuidad a tenor de las conversaciones mantenidas con su entorno. Todo dependerá también de hasta dónde llegue la apuesta económica del Athletic, pues si la misma fuerte, como sucedió con Iker Quintero, resulta casi imposible competir.

Los consejos de César Azpilicueta

Desde la distancia, por su parte, Azpilicueta sigue muy atento a la evolución de su sobrino y no donde en darle consejos, como él mismo ha asegurado. "Siempre intento hablar con él. Es una buena persona que aconseja bien mentalmente y futbolísticamente, además juega en mi posición", señaló recientemente Sergio Nuin en un vídeo difundido por la RFEF.

El Athletic lo tiene claro

Mientras tanto, el Athletic juega sus cartas en una partida que no piensa abandonar pese al malestar de Osasuna, como ya ha dejado claro en más ocasiones su director deportivo, Mikel González. "Nunca nos vamos a detener. No por confrontaciones, sino desde la responsabilidad, porque nuestro proyecto va de solo Euskal Herria. Si otros clubes firman en otros sitios, o en Bizkaia, o en otros países o donde sea, nosotros no vamos a entrar nunca a valorar eso. Estamos centrados en lo nuestro y así debe ser", destacó acerca de su política de captación.