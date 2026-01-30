Nico Guillén, de promesa a realidad: el Sevilla FC hace oficial un nuevo contrato para la perla más prometedora de su cantera

Pasito a pasito, cada vez más cerca de su sueño: el prometedor centrocampista del Sevilla Atlético ha firmado su renovación este viernes, justo el día en el que cumple 18 años y en el que se ha sido llamado a filas por Matías Almeyda para entrenarse con el primer equipo del Sevilla FC

El día de este viernes, 30 de enero de 2026, no ha estado nada mal para Nico Guillén. Señalado como el mayor talento emergente de la próxima hornada de canteranos del Sevilla FC que ya asoma a las puertas del primer equipo, el centrocampista onubense ha celebrado a lo grande su 18 cumpleaños. Primero, ha sido vuelto a ser reclutado por Matías Almeyda para entrenarse con el primer equipo y sigue dando pasos que le permiten ver muy cerca su soñado debut en partido oficial. Será poco a poco, con la cautela debida para garantizar su mejor preparación, pero sin ponerle puertas al campo.

Ya se venía hablando mucho de Nico Guillén en los últimos días, especialmente tras la fuga de Alexis Ciria al Real Madrid, debido a que se encontraba en medio de una negociación con el club para renovar el contrato que expiraba en 2027. Desde hace algunos días estaba perfilado un acuerdo para ampliar su vinculación hasta el 30 de junio de 2029 y la confirmación oficial de esa noticia por parte del Sevilla FC ha sido el gran regaló en la siempre especial efeméride de la mayoría de edad.

Nico Guillén firma su nuevo contrato con el Sevilla FC: renueva hasta 2029

"Nico Guillén ha firmado este viernes su renovación como sevillista hasta junio de 2029. El centrocampista onubense, que llegó muy joven a la cantera, recoge así el premio al gran trabajo realizado y es que -aún en su etapa juvenil- está considerado como una de las grandes promesas blanquirrojas, con presencia incluso con el primer equipo en la pasada pretemporada. A las órdenes de Matías Almeyda anotó un gol en el primer amistoso estival ante el Birmingham City en Faro", ha explicado el Sevilla FC en un comunicado remitido a través de sus canales oficiales.

"En esta presente temporada -en la cual incluso fue incluido entre las 60 mejores promesas del fútbol mundial- Nico Guillén acumula 16 encuentros (13 de ellos como titular) y dos goles con el Sevilla Atlético, por lo que continúa con su progresión de forma activa. Además, el centrocampista firma esta continuidad en un día especial para él, ya que este mismo 30 de enero celebra su mayoría de edad", añade la nota publicada por la entidad nervionense para confirmar este acuerdo que consolida la meteórica progresión de un futbolista que lleva mucho tiempo en la mente de Almeyda y se espera verle debutar muy pronto en LaLiga EA Sports.

Nico Guillén, Edu Altozano... y ahora Iker Muñoz

Con el blindaje de Nico Guillén, el Sevilla FC sigue dando pasos para asegurar su siguiente generación de canteranos. Sin ir más lejos, este pasado jueves también se hizo oficial la renovación de Edu Altozano, también hasta 2029. El mediocentro de 19 años también hizo la pretemporada con Almeyda, quien le incluyó en sus convocatorias para las tres primeras jornadas de LaLiga aunque sin llegarle a dar la alternativa.

Ambos miran con ilusión esa puerta por la que ya se han colado esta temporada Joaquín Martínez 'Oso', Andrés Castrín -ya se habían estrenado- o el debutante Miguel Sierra. También cerca de ampliar su estancia se encuentra el zaguero del filial Iker Muñoz, que cuenta con mucho mercado en LaLiga Hypermotion.