Encrucijada para Almeyda con Carmona tras lo ocurrido en el Sevilla-Alavés

Suplente ante el Alavés para realizar un experimento frustrado por la tempranera expulsión, la ausencia de Juanlu contra el Getafe provoca una decisión de Almeyda que podría dejar señalado al visueño

Almeyda sorprendió el sábado con un experimento realizado en el once que nadie esperaba y que no tardó en estrellarse por la expulsión tempranera de Juanlu al ver dos amarillas al cuarto de hora.

En este sentido, el técnico sevillista sentó a José Ángel Carmona después de quedar señalado en el último partido, pero no para situar al quinteño en su lugar, lo que sí había hecho en otras ocasiones, sino para innovar con César Azpilicueta como carrilero diestro para situar en el eje de la zaga a Nianzou, Gudelj y Kike Salas. De hecho, adelantó la posición de Juanlu para ejercer de interior.

Carmona fue suplente ante el Alavés y no ingresó hasta el minuto 55 por Azpilicueta

El invento solo duró 15 minutos y Almeyda se vio obligado a reestructurar el equipo, adelantando a Gudelj al centro del campo y dejando a Azpilicueta anclado a atrás, por lo que retrasó la entrada en el campo de Carmona hasta la segunda parte, Así, ingresó en el minuto 55 por Azpilicueta, que se retiró del terreno de juego mareado por un golpe en la cabeza cuando todavía ganaba el Sevilla por 1-0.

Lo cierto es que el visueño salió en la foto del tanto de Toni Martínez junto a Suazo, pues no saltó para incomodar al delantero y prácticamente remató a placer. Después, al igual que sus compañeros, se fajó para preservar al menos el empate.

Dilema para Almeyda con Carmona de cara al próximo partido

Ahora, de cara al próximo partido contra el Getafe, otra final para el cuadro sevillista, el entrenador nervionense se encuentra en una encrucijada con Carmona, pues, ante la sanción de Juanlu, que se perderá con total seguridad el choque, es el recambio natural. De hecho, ha sido titular habitualmente en dicha posición a excepción de los encuentros en los que lo reconvirtió.

Sin embargo, después de haber apostado por Azpilicueta ante el Alavés, no se descarta que lo volviera a hacer contra los azulones, lo que, sin duda, supondría señalar a uno de sus hombres de confianza después de actuaciones muy irregulares y de ser criticado por la afición.

Y lo cierto es que podría ocurrir, porque su entrada supondría sacrificar a uno de los tres centrales de ayer, Gudelj, Kike Salas o Nianzou, porque Azpilicueta estando sano es un fijo. Podría adelantar a Gudelj, pero difícilmente volverá a sentar a Mendy y menos a Agoumé para hacerle hueco en el doble pivote.

Por todo ello, el inquilino del carril diestro se erige desde ya en una de las grandes dudas para visitar el Coliseum y la decisión que tome Almeyda no será para nada baladí.