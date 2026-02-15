La queja del Sevilla FC al CTA, la disculpa de Juanlu por "exceso de ímpetu" y la sanción a Joan Jordán "por correr con los brazos en alto"

El polémico encuentro ante el Alavés deja una tensa resaca dominical en el club nervionense, que presentará alegaciones por la expulsión de Matías Almeyda y está a la espera de conocer la sanción para el centrocampista catalán. Ambos fueron expulsados cuando el Sevilla FC llevaba 73 minutos jugando con 10 por la expulsión del canterano

La noche del sábado en Nervión fue muy tensa y en la mañana de este domingo aún quedaban rescoldos incandescentes de la encendida indignación que prendió la actuación de Iosu Galech Azpeteguía en el encuentro que Sevilla FC y Deportivo Alavés disputaron en la jornada 24 de LaLiga EA Sports. El club nervionense ha trasladado una queja formal al CTA para quejarse de la disparidad de criterios que viene sufriendo y ha puesto a trabajar a sus servicios jurídicos para elaborar un escrito de alegaciones al acta del colegiado navarro con unas imágenes que demostrarían que el relato de los hechos del árbitro sobre la expulsión de Matías Almeyda no se ajusta a la realidad.

Pero cabe recordar que, además de esa roja que hizo explotar el entrenador argentino, el Sevilla FC también protestó un posible penalti penalti de Youssef sobre Agoumé y vio cómo Joan Jordán veía desde el banquillo otra roja directa que podría dejarle fuera de los partidos ante el Getafe CF y Real Betis.

Eso fue en el 90', aunque los blanquirrojos llevaban jugando con 10 desde el 17' por la (indiscutible) doble amarilla que vio Juanlu Sánchez, quien se ha disculpado este domingo por ese "exceso de ímpetu". También se quejó el Deportivo Alavés de la labor de Iosu Galech y el VAR por un milimétrico fuera de juego que anuló el tanto de Lucas Boyé que habría puesto un 1-2 en el marcador.

La carta de Juanlu Sánchez para pedir perdón a la afición del Sevilla FC y a sus compañeros

"Hola sevillistas, quería pedir disculpas por dejar al equipo con uno menos en la primera parte. A veces, el exceso de ímpetu y de ganas te juegan una mala pasada y ayer fue uno de esos casos. Solo queda aprender de este tipo de errores para seguir creciendo y ayudando al club de mi vida de la mejor forma posible". Así arranca la carta que Juanlu ha compartido a través de sus redes sociales una vez dirigida la frustración por las dos amarillas que vio contra el Deportivo Alavés, en los minutos 3' -con el VAR chequeando una posible roja directa- y 17'.

"También quiero dar las gracias a todos mis compañeros por todo el esfuerzo que realizaron ayer, compitiendo con uno menos. No tengo ninguna duda de que con esa actitud vamos a sacar esto adelante. Y por último, quiero dar las gracias también a nuestra afición, por el increíble apoyo que nos brindó desde la misma previa del partido. Como sevillista y como jugador, orgulloso de esta afición", ha concluido el futbolista quinteño, quien se perderá el duelo del próximo domingo día 22 ante el Getafe CF en el Coliseum y volverá ya para El Gran Derbi ante el Real Betis del 1 de marzo en La Cartuja.

Joan Jordán podría perderse El Gran Derbi "por correr con los brazos en alto"

Como su compañero Juanlu Sánchez y su entrenador, Matías Almeyda, Joan Jordán tampoco podrá estar en el encuentro de la semana que viene ante el Getafe CF y habrá que esperar para ver si no se pierde también el derbi en La Cartuja. El centrocampista catalán fue expulsado igualmente en los últimos minutos de este polémico choque liguero ante el Deportivo Alavés pese a encontrarse en el banquillo y a no llegar a saltar al terreno de juego.

Además, en su caso, el centrocampista catalán fue vio una roja directa por supuestas protestas al colectivo arbitral, así que dependerá del Comité de Disciplina valorar si sólo le cae un partido o, como suele ser habitual, le castiga con dos encuentros (la horquilla por menosprecio va de uno a tres). En ese caso se perdería el derbi. Según el acta de Iosu Galech Azpeteguía, vio la roja "por abandonar el área técnica corriendo en dirección al asistente número 1 protestando de forma ostensible con los brazos en alto".