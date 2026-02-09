José Ángel Carmona, afeado desde dentro y desde fuera

Blanco de las iras de un sector de la afición, Almeyda lo defendió en pretemporada y sólo lo ha sentado tres veces en 26 partidos, pero lo señaló en la víspera y lo dejó en el banquillo tras el descanso ante el Girona

"Bueno, creo que el otro día no estuvo fino José, sobre todo con respecto a algunas acciones. José Ángel Carmona es un jugador que está entregando todo, que te deja el alma, y muchas veces esa entrega es demasiado excesiva. En el tiempo éste que vamos viviendo, la tranquilidad es un factor fundamental y puede jugar en las dos posiciones. Él inició su carrera jugando atrás (de central), entonces no es que yo estuve descubriendo un puesto. De hecho, en otros partidos lo ha hecho muy bien y, como todos, en este partido (en Palma de Mallorca) hubo errores, incluyéndome a mí, de los cuales hemos hablado, hemos corregido, los mostramos, los miramos, los entrenamos y vamos en esa búsqueda de mantenernos en la categoría y que nos hagan menos goles y hacer más", explicaba Matías Almeyda antes del Sevilla-Girona.

No incidió en el visueño, peleado también con la prensa, como central diestro dentro de su 1-5-3-2, sino que sacrificó a Juanlu González y lo devolvió al carril, donde el también central fue blanco de las iras de un sector de la grada tras el 0-1 por su precipitación a la hora de disparar o combinar, así como varios errores en los centros y las entregas aparentemente más sencillos. De esta manera, pese a que el míster de Azul pedía protección para los suyos ("si nos ponemos nerviosos, nada bueno va a salir. Ahora sí, hay que ser conscientes de los errores que tenemos, que tampoco está bueno exponerlos tanto, porque eso perjudica. Sí adentro, adentro se habla, adentro se mira, adentro se revisa"), decidió sustituirlo al descanso junto a César Azpilicueta, en parte para cambiar de sistema, lo que le salió bien.

"Nunca me pongo a plantear si me equivoco o no de planteamiento. Y, si me equivoco, no se lo voy a decir a ustedes para que me maten mañana. Lo van a hacer ustedes solos (...) El primer tiempo fue de los peores; esta vez sí fuimos superados ampliamente. Planificamos una presión para romper ese juego de ellos y realmente no nos salió nada; aparte, al minuto se ponen en ventaja y se modifica todo, se modifica la atmósfera, se modifica el ambiente y se hace complicado. Pero es verdad que lo hicimos muy mal. El segundo tiempo, por intermedio de los cambios, el cambio de sistema creo que nos mejoró y, por eso, llegamos al empate (...) Los canteranos hace varios partidos que vienen dando bastante. Muchas veces digo que esa inconsciencia de ser joven no cae realmente en la realidad", añadía el 'Pelado'.

Confianza casi ciega en Carmona que, ahora, entra a debate

De los 26 partidos oficiales hasta la fecha de la temporada 25/26 en blanquirrojo, José Ángel Carmona solamente se ha perdido dos. Fue suplente y no salió ante el Elche CF en la cuarta jornada y tampoco estuvo en la visita al RCD Espanyol por acumulación de amonestaciones (ahora, está al borde del segundo ciclo, como Lucien Agoumé). En cuanto al resto, únicamente ingresó desde el banquillo ante el Villarreal CF por las rotaciones intersemanales y en la Copa del Rey frente al CD Toledo. Los otros 21 los inició como titular, completando 17 y marchándose en cuatro, dos en las postrimerías y uno, al poco del segundo tiempo. Pero es la primera vez que lo hace en el descanso. Ante el Deportivo Alavés, debate abierto. En la primera vuelta, se consagró como uno de los defensas con más aportación defensiva de LaLiga. Ahora, está en horas bajas.