El Sevilla da por "caso zanjado" el posible fichaje de Sergio Ramos y valora la renuncia de Almeyda a cobrar finiquito por despedido

José Ignacio Navarro, secretario técnico del Sevilla FC, sigue la línea de lo expresado el miércoles por Antonio Cordón: defensa a ultranza del entrenador, discurso de tarea cumplida con la cesión de Neal Maupay para reforzar la delantera y tajante discurso sobre una posible vuelta del central como agente libre

Asunto cerrado. En la actualidad informativa del Sevilla FC, el nombre de Sergio Ramos sólo tiene cabida en el proceso de compra de las acciones de la entidad, tema del que no hay novedades desde que se inició la fase de estudio de la oferta formal. En lo que respecta al camero como futbolista en activo a pesar estar a un mes de cumplir 40 años no hay nada que hacer, por mucho que el central se encuentre libre y el club nervionense tenga una ficha libre.

"Ni me planteo esa opción", aseguró con plena rotundidad el director deportivo nervionense, Antonio Cordón, al ser preguntado por el ofrecimiento de Sergio Ramos e insistido luego al hilo de los manifiestos problemas defensivos de este Sevilla FC. En la misma línea, igual de tajante que su jefe, se ha mostrado este domingo el secretario técnico, José Ignacio Navarro, quien ha dado por "zanjado" ese tema durante su intervención en la previa del duelo liguero ante el Girona FC ante las cámaras de DAZN. Asimismo, ha respondido a las palabras de Matías Almeyda asegurando que no haría falta pagarle un hipotético despido (cabe entender que era una manera de hablar, no algo literal) y ha elogiado la rápida adaptación del fichaje invernal Neal Maupay, dos veces titular en dos partidos como blanquirrojos.

Las palabras de Matías Almeyda asegurando que no necesitaría cobrar finiquito si el Sevilla FC le despide

"Bueno, es que eso lo vemos. La implicación de Matías la vemos en el día a día, tanto con los jugadores, en los entrenamientos, con nosotros... Al final, hay un contrato que se firmó para tres años, nuestra intención es continuar con él. Y con los jugadores. Simplemente nos centramos en el día a día, en entrenar bien, en preparar cada partido y en ganar, a ver si en el día de hoy nos llevamos los tres puntos", ha respondido José Ignacio Navarro.

El fichaje de Neal Maupay, que debutó con gol en Palma de Mallorca

"Reforzar la delantera era una necesidad que teníamos en la plantilla, porque contábamos desde el inicio con únicamente dos delanteros (Akor Adams e Isaac Romero). Era una de las limitaciones que teníamos en la plantilla, sobre todo a la hora de darle mayor número de efectivos a Matías. A partir de ahí, Neal ha entrado muy bien. Esta vez se quedó Isaac Romero en el banquillo, pero nos quedamos con la disposición de que el míster pueda contar con tres jugadores de ataque".

El posible fichaje de Sergio Ramos por el Sevilla, asunto zanjado

"Yo creo que es un tema zanjado. Se ha hablado mucho a lo largo de estas semanas y en semanas anteriores de Sergio Ramos pero, al final, nosotros sólo nos podemos permitir los jugadores con los que a día de hoy podemos contar, más los jugadores del Sevilla Atlético que se puedan sumar".

"No sé las diferentes herramientas (financieras) que pueden haber para liberar masa salarial pero, a día de hoy, lo de Sergio Ramos no es una realidad, no es un jugador que esté entrenando y no puede estar a disposición de Matías. Por lo tanto, yo creo que no tiene mucho sentido entrar en esta cuestión", ha concluido, ratificando lo expuesto el miércoles por Antonio Cordón.