Sevilla 4-0 Athletic: Supera el bache y recupera velocidad de crucero en la parte alta de la Liga F

El equipo nervionense, que venía de perder tres de sus cuatro encuentros ligueros en 2026, se ha dado un festin en la mañana de este domingo gracias a los tantos de la bigoleadora Wifi, de Fatouh Kanteh y de Raquel Morcillo

El Sevilla ha goleado al Athletic en la mañana de este domingo en el Jesús Navas.Sevilla FC

El Sevilla FC Femenino ha puesto velocidad de crucero en la Liga F y en la matinal de este domingo ha goleado a un rival directo como el Athletic Club Femenino, al que se ha impuesto por 4-0 en la jornada 19 de la máxima categoría nacional. Una vez atravesado el insalvable obstáculo de la visita al FC Barcelona (4-1), ha continuado con la lína retomada en el 4-2 al Levante UD para confirmar que ha enderezado la senda tras superar el bache de las dos derrotas seguidas encajadas en el inicio de 2026 tras acabar de manera pletórica el 2025, sumando 14 de 18 puntos.

El Sevilla FC recibía al Athletic Club, clasificado con sólo un punto menos que el equipo de David Losada, quien recuperaba a Martín-Pozuelo tras cumplir sanción pero perdió por lesión a la joven goleadora Alba Cerrato -handicap añadido a la repentina vuelta de la cedida Inma Gabarro al Everton además de a la grave lesión de Jassina Blom-. Pese a ello, Andrea Álvarez comenzó en el banquillo y fue Lucía Moral 'Wifi' quien actuó como referencia más adelantada de las locales y correspondió con un doblete.

Wifi sintoniza con el gol: doblete y tantos de Kanteh y Alicia para sentenciar por la vía rápida

La cordobesa Wifi, retornada al club nervionense el pasado verano, hizo el primero y el tercero al inicio de cada tiempo. Fatouh Kanteh marcó el segundo al filo del descanso para dar un golpe psicológico a las pupilas de Javier Lerga y Raquel Morcillo estableció el definitivo 4-0 a falta aún de una plácida media hora que David Losada fue gestionando con un carrusel de cambios que ya pilló a las bilbaínas de brazos caídos.

Con este resultado, el Sevilla FC se afianza en la sexta plaza con 30 puntos, sólo uno menos que el Atlético de Madrid (quinto con 31), a dos del Costa Adeje Tenerife (cuarto con 33). La zona de Europa la marca la Real Sociedad (tercera con 38 a falta de jugar hoy). Por su parte, el Athletic Club, que llegaba en la séptima plaza al Estadio Jesús Navas, sale décimo con 26 puntos y aún podría ser adelantado también por el RCD Espanyol este mismo domingo.

Ficha técnica del Sevilla - Athletic de Liga F

4.- Sevilla FC Femenino: Sullastres; Débora García (Alba López 69'), Eva Llamas, Isa Álvarez, Esther Martín-Pozuelo; Alicia Redondo (Chantal Hagel 78'), Millaray Cortés (Gemma Gili 69'), Rosa Márquez; Fatou Kanteh (Xenia Barrios 78'), Raquel Morcillo y Wifi.

0.- Athletic Club Femenino: Nanclares; Elexpuru, Maddi, Eider, Nerea Benito (Nerea Nevado 46'); Valero (Vilariño 79'), Pinedo (Leire Baños 79'), Gurtubay (Zubieta 46'); Ortega, Agote (Ane Campos 79') y Azkona.

Árbitra: Ylenia Sánchez Miguel (Colegio Catalán). Amonestó a la local Wifi y a la visitante Pinedo.

Goles: 1-0 (12') Wifi; 2-0 (45+6') Kanteh ); 3-0 (54') Wifi 54'; 4-0 (64') Raquel.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 19 en la Liga F disputado en el Estadio Jesús Navas de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, en Montequinto (Sevilla) ante unos 200 espectadores.