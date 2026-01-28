Baja notable para el Sevilla por la decisión del Everton de romper la cesión de Inma Gabarro: "Volveremos encontrarnos"

La talentosa delantera de Espartinas vuelve a Inglaterra tras el acuerdo entre el Sevilla y el Everton para romper la cesión firmada el pasado verano por iniciativa de los Toffee

El Sevilla Femenino ha sufrido una baja notable en el presente mercado invernal, pues no contará para lo que resta de temporada con Inma Gabarro por su regreso a Inglaterra, De este modo, el propio club nervionense, a través de sus medios oficiales, ha anunciado que el Everton ha decidido repescarla después de tomar la decisión en verano de cederla a Nervión para que ganara rodaje tras su gravísima lesión.

"Inma Gabarro regresa al Everton FC. El Sevilla FC Femenino y el conjunto inglés han llegado a un acuerdo para la vuelta a Inglaterra de la futbolista de Espartinas al requerirla el plantel toffee, hecho que se produce dentro de la cesión a la que se llegó el pasado mes de septiembre y en una operación que ha resultado muy ventajosa para el Sevilla FC en el marco económico".

Así las cosas, la vuelta a su casa de Gabarro ha resultado muy prolífica por su peso en el equipo de David Losada, pues ha sido pieza indispensable en el buen rendimiento del equipo. "Inma Gabarro ha cerrado su cesión en el Sevilla FC Femenino esta temporada siendo una pieza importante en ataque: ha disputado 15 partidos oficiales, la mayoría como titular, acumulando más de 1.100 minutos, con un balance de 3 goles y 1 asistencia", especifica el club, que le dio las gracias por su implicación: "El Sevilla FC desea agradece a Inma el compromiso mostrado en su vuelta a casa y le desea la mayor de las suertes en el futuro".

Despedida a la altura de compromiso de Inma Gabarro y mensaje esperanzador

Así las cosas, sus compañeras le han brindado una bonita despedida, recogido en el perfil en redes sociales del Sevilla Femenino. Múltiples abrazos, alguna que otra lágrima y el deseo sincero de que la suerte le sonría en su vuelta a tierras ingleses, un sueño en su momento para la de Espartinas que se truncó muy pronto por una lesión muy importante en los primeros partidos.

"Nos ha encantado disfrutar de nuevo de ti, Inma. Has comprobado nuevamente que esta siempre será tu casa. ¡Toda la suerte en la continuación de tu camino!", señaló el club en su cuenta de 'X', como reflejo de lo que ha supuesto el regreso de la sevillana en estos meses, donde se ha recuperado a nivel futbolístico y anímico.

La propia delantera mandó un mensaje de despedida a través de un vídeo. "Hola sevillista, me toca despedirme de nuevo, Muchas gracias por estos meses, he vuelto a disfrutar del fútbol y qué mejor que en casa. Os voy a echar muchísimo de menos, pero sé que el fútbol volverá a unir a nuestros camino y nos reencontraremos. Un beso y vamos mi Sevilla", indicó la atacante en lo que parece más un 'hasta pronto' que un 'hasta siempre'.