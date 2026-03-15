Puntos uno a uno del Sevilla en el partido de LaLiga contra el Barcelona: Oso, la excepción en el experimento fallido de Almeyda

El planteamiento de Almeyda y la interpretación sobre el césped con un concierto de errores provocan un suspenso colectivo con Oso como casi la única nota positiva

El Camp Nou se erige, quizás, en el escenario menos propicio para experimentos por mucho que sobre la pizarra suene maravillosamente y menos en un equipo como el Sevilla, donde el orden y la disciplina parten como premisas indiscutibles por sus carencias.

Los retoques de Almeyda para tapar a los futbolistas claves del Barça, como Pedri, sobre todo en el carril diestro, desajustaron por completo el plan defensivo, con un agujero que Sow y Agoumé tampoco se afanaron en solucionar.

Error en el planteamiento y fallos individuales de Sow y Carmona, entre otros, que se combinaron para salpicar a gran parte del equipo en un suspenso colectivo en un concierto de impotencia, con la excepción honrosa de Oso, la poca luz sevillista en el Camp Nou.

Las notas de los jugadores del Sevilla:

Vlachodimos: 4

Aunque no pudo hacer demasiado en los goles del Barça, dos de ellos desde el punto de penalti -el segundo lo rozó-, encajó cinco tantos y 'solo' paró lo parable.

Juanlu: 3

Le perjudicó la tarea que le impuso Almeyda de alternar el cierre del carril diestro con la vigilancia a Pedri, lo que provocó que no atendiera correctamente ninguno de los dos frentes. Aun así, sirvió el pase en el tanto de Oso.

Nianzou: 4

Los errores más vistosos los cometieron los compañeros, pero él tampoco evidenció seguridad más allá de algún que otro cruce acertado y además perdió un balón comprometido que pudo costar otro gol.

Gudelj: 4

Tuvo que acudir a apagar numerosos fuegos por el agujero enorme en el centro del campo y mantuvo el tipo durante la primera parte, pero en la segunda salió en la foto del cuarto y quinto tanto.

Suazo: 5

El peligro no llegó por su banda al empezar en el banquillo Lamine Yamal, lo que aprovechó para proyectarse en ataque y asociarse con Oso. Impreciso en el pase.

Carmona: 3

Almeyda le dio una oportunidad y lo situó por delante de Juanlu pero con obligaciones defensivas y una vez más apareció en la imagen de uno de los goles, con un penalti absurdo al estirar el brazo en el suelo.

Agoumé: 3

Sin presencia alguna en el centro del campo, no encontró su sitio en ningún momento y tampoco se esmeró en encontrarlo. Erró los pases cortos y dio facilidades en la zona ancha.

Sow: 4

Partido para olvidar de Sow. Primero puso el partido cuesta arriba al llegar tarde y cometer un penalti tempranero sobre Cancelo y después perdió la marca de Dani Olmo en el tercer tanto. Por medio, entregas al rival y nula aportación en la generación sevillista. Su gol en el alargue queda en anécdota.

Oso: 6

De lejos el futbolista más destacado de los nervionenses, pues lideró las contadas señales de vida que dio el Sevilla en ataque con sus rupturas y movilidad. Magnífico remate en el tanto sevillista.

Alexis Sánchez: 4

Solo voluntad en su regreso al Camp Nou. Intentó entre líneas ejercer de enlace, pero le faltó chispa en todo momento para concretar sus intenciones.

Akor Adams: 5

Difícil partido para lucir en punta, pero el nigeriano trabajó a destajo y dejó detalles tanto en el juego asociativo como en el individual. No logró ponerse de gol.

Almeyda - Javi Martínez: 4

El técnico argentino se equivocó en el planteamiento con una serie de marcajes al hombre que provocaron desaplicaciones y un agujero tanto en la derecha como por el centro. Tardó demasiado en corregir las posiciones de Carmona y Juanlu y los tres cambios al descenso ya era más un maquillaje que una solución real. Eso sí, una vez más los errores individuales lastraron su propuesta..

Ejuke: 4

Lo intentó y pudo marcar el segundo con un remate despejado por Joan García, pero debió ayudar más atrás.

Rubén Vargas: 5

Reapareció dos meses y medio después de caer lesionado en una situación muy complicada y dejó algún destello. con una ocasión salvada por Joan García. Contra el Valencia será clave.

Maupay: 4

Apenas se le vio pese a que no escatimó ningún esfuerzo, también sin balón.

Andrés Castrín: 5

Cumplidor en el centro de la defensa.

Manu Bueno (SC)

Presencia testimonial en el centro del campo en un partido resuelto.