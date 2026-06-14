García Plaza no desconecta y exhibe su implicación con el Sevilla en Alicante: "Aquí empezó como entrenador"

El técnico nervionense aprovecha sus atareadas vacaciones para visitar la peña sevillista de Villajoyosa, donde dio sus primeros pasos con éxito en los banquillos

Luis García Plaza alcanza un elevado nivel de implicación en el Sevilla y prácticamente no ha desconectado de sus responsabilidades como líder del nuevo proyecto desde que el club le comunicó oficialmente sin hacer ruido que continuaba al frente del banquillo una vez descartado el aterrizaje de Sergio Ramos en el Sánchez-Pizjuán.

De este modo, el técnico madrileño trabaja a destajo en la planificación para la temporada venidera y se mantiene en permanente contacto con José Ignacio Navarro para definir las salidas y las entradas, hasta el punto de tener peso en la toma de decisiones.

Pero su compromiso con el Sevilla va más allá de la confección de la plantilla y, en plenas vacaciones, a poco menos de tres semanas para iniciar la pretemporada, García Plaza ha hecho sevillismo a miles de kilómetros del Sánchez-Pizjuán con un regreso a sus orígenes como entrenador.

García Plaza, un 'sevillista' más en la localidad donde empezó su carrera como entrenador

No en vano, el preparador madrileño hizo un hueco en su agenda vacacional para conectar más si cabe con la afición nervionense con su visita a la Peña Sevillista del Mediterráneo Luis Castro, ubicada en la localidad alicantina de Villajoyosa, lo que no se trata de ninguna casualidad.

Y es que García Plaza comenzó su periplo como entrenador profesional en el banquillo del Villajoyosa en la entonces conocida todavía como Segunda División B, para después dar el salto al Villarreal B y lanzar su carrera hasta llegar a la máxima categoría. Razón de más para honrar a este rincón sevillista en plena costa mediterránea.

La peña agradeció este gesto y el bonito momento vivido con un emotivo mensaje en su cuenta de Facebook, donde recuerdan su pasado por allí y celebran que ahora entrene al Sevilla Fútbol Club.

El mensaje de agradecimiento de la Peña Sevillista del Mediterráneo

"Hoy hemos vivido un momento muy especial y cargado de emoción. Hemos tenido el privilegio de recibir la visita de Luis García Plaza, actual entrenador del Sevilla FC, además, una persona muy querida en Villajoyosa. Aquí dio sus primeros pasos como entrenador profesional en Segunda División B, protagonizando temporadas que quedaron grabadas para siempre en la memoria de nuestra afición", reza el comunicado, que destaca la humildad del preparador nervionense.

"El tiempo pasa, los caminos se vuelven a cruzar, con la Peña Sevillista del Mediterráneo con sede en Villajoyosa. Ver a Luis entre nosotros y poder agradecer en persona cómo hemos terminado la temporada, ¡ha sido magnífico! Queremos agradecer de corazón a los peñistas por este sencillo pero sentido homenaje, y a Luis por su cercanía, humildad y por dedicar unos momentos a reencontrarse con quienes tanto le aprecian y admiran. Luis, las puertas de nuestra peña siempre estarán abiertas para ti. Esta es tu casa", concluye.