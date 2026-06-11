Paso al frente de García Plaza en la planificación con permiso del Sevilla

El técnico madrileño, al margen de las competencias habituales de los entrenadores en la planificación, tiene mucho peso en la toma de decisiones tanto en las salidas como en los fichajes, tal y como se refleja en los últimos movimientos

Tras la ruptura de las negociaciones con Sergio Ramos, el Sevilla le comunicó a Luis García Plaza que liderará el proyecto 26/27 y desde ese mismo momento el técnico madrileño se remangó para centrarse en la planificación.

Ya antes, pese a la posibilidad de que el camero trajera a su propio entrenador, con José Bordalás como el preferido, había decidido quedarse en la capital hispalense para plantear las bases de la plantilla.

En este sentido, García Plaza ha renunciado prácticamente a sus vacaciones y ha dado un paso al frente en la confección del plantel con una participación muy activa en la toma de decisiones junto al responsable principal, el flamante director deportivo, José Ignacio Navarro.

García Plaza ha asumido galones en la planificación, por encima de lo habitual

De ese modo, como ha podido saber ESTADIO Deportivo, García Plaza ha asumido galones en la planificación y trabaja codo con codo con el alto ejecutivo sevillano, yendo más allá de la habitual competencia de los entrenadores de señalar las posiciones más necesitadas y proponer perfiles.

Plaza, con la luz verde del club y de José Ignacio Navarro, se ha involucrado mucho en la construcción del equipo y también ha puesto nombres sobre la mesa para poder contar con un vestuario que se ajuste plenamente a sus necesidades, con futbolistas de confianza.

Guridi, reflejo de que ha puesto nombres sobre la mesa

Este peso específico que apuntan a esta redacción se ha reflejado en el fichaje oficial de Jon Guridi, petición expresa del entrenador capitalino al ser uno de los futbolistas que más ha empleado a lo largo de su trayectoria como entrenador y en el que confía plenamente como extensión suya en el terreno de juego. Plaza busca líderes, hombres de su cuerda y ahora que se ha confirmado el adiós de Gudelj gana más importancia si cabe la llegada de futbolistas de este perfil.

Esta petición se ajustaba a los márgenes de acción del Sevilla por su coste cero, pero no ha sido la única del entrenador sevillista, que también ha consensuado con Navarro, entre otras, la posibilidad de Pablo Martínez, centrocampista del Levante que estuvo a sus órdenes y que también queda libre.

Igualmente, como ha revelado hoy este medio, ha pedido que Manu Bueno continúe en Nervión como fondo de armario para el centro del campo a la par que le ha abierto las puertas a Jordán, Nianzou, Fábio Cardoso o Fede Gattoni.

Permanente contacto entre García Plaza y José Ignacio Navarro

Su intención es construir un bloque aguerrido y un vestuario unido y para ello necesita rodearse de futbolistas de ese perfil, lo que ha entendido desde el primer momento José Ignacio Navarro, que mañana será presentado como nuevo director deportivo.

Esta implicación provoca que el técnico y el máximo responsable de la dirección deportiva estén en permanente contacto para disponer al menos del armazón del futuro Sevilla de cara al inicio de la pretemporada, fechada para el 3 de julio y que ya cuenta con otra cita para la preparación.

El Sevilla anuncia un amistoso contra el Córdoba

De ese modo, del Sevilla ha anunciado hoy que el 23 de julio jugará un amistoso contra el Córdoba, correspondiente al IV Trofeo Puertas de Córdoba y que se disputará en Bahrain Victorious Nuevo Arcángel a partir de las 21:00 horas.