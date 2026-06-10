Así está el interés por Pablo Martínez, otro agente libre para la 'sala de máquinas' nervionense

El contrato del capitán granota expira en 20 días y no tiene un acuerdo para renovar; Osasuna, Rayo, Getafe, Elche y los blanquirrojos se han interesado por él; aquí sigue sin prolongar Gudelj, se marchan Mendy y puede que Joan Jordán y Manu Bueno, y por Agoumé y Sow se escuchan ofertas

El Sevilla FC, que acaba de hacer oficial su primer fichaje para la 26/27, el mediocentro Jon Guridi, continúa peinando el mercado en busca de efectivos para una 'sala de máquinas' de la que salen Batista Mendy (no se ejercerá la opción de compra apalabrada con el Trabzonspor ni habrá oferta a la baja) y Nemanja Gudelj (el serbio espera su turno para discutir una ampliación), probablemente no cumplan el año pendiente Joan Jordán y Manu Bueno, mientras que se escuchan propuestas por Lucien Agoumé y Djibril Sow. Desde 'Ser Deportivos Valencia' y 'Orgullodenervión' encartan a Pablo Martínez, otro inminente agente libre.

Capitán del Levante UD, el madrileño no tiene una oferta de renovación sobre la mesa, pese a que fue para Luís Castro, por lo que ha sido tanteado por CA Osasuna, Rayo Vallecano, Getafe CF, Elche CF y los nervionenses, atraídos todos por la posibilidad de ahorrarse un traspaso. De 28 años y con experiencia sobrada, viene de marcar un gol y repartir cinco asistencias en 29 partidos oficiales, en los que ha sumado algo menos de 2.000 minutos. Formado en los escalafones inferiores de la Escuela Deportiva Moratalaz y la AD Alcorcón, llegó al filial granota en 2019, permanencia en la misma disciplina siete años, aunque con cesiones de por medio a CD Mirandés y SD Huesca.

Así está el posible fichaje de Pablo Martínez por el Sevilla

Según ha podido conocer ESTADIO Deportivo de fuentes muy cercanas a Pablo Martínez, el interés del Sevilla FC existe y no es reciente, aunque el asunto todavía no ha avanzado. Tampoco con pamploneses, vallecanos, getafenses e ilicitanos, que preguntaron igualmente por el mediocentro madrileño. Aún no ha decidido éste su futuro, que podría discurrir por algunas de las vías mencionados u otras que aparezcan, pues el todavía '10' azulgrana cuenta con un buen cartel en la máxima categoría del fútbol español. En definitiva: desde Nervión realizaron una consulta y tomaron posiciones, aunque, de momento, no ha pasado de ahí.

Juan Iglesias, Sangante y la gran duda de Patrik Mercado

La venta frustrada de la mayoría accionarial a Sergio Ramos y la inexistencia aún de una alternativa clara para el traspaso de poderes ha reactivado la planificación de mínimos que ya manejó Antonio Cordón en las dos anteriores ventanas, ahora heredada por José Ignacio Navarro. Pero, curiosamente, el primer fichaje en ser anunciado no responde al nombre de Juan Iglesias, que se despedía hace unos días del Getafe CF y dio hace tiempo el 'sí' a ser nervionense hasta 2030, potenciando con un solo movimiento tanto el eje de la defensa como los dos costados de la misma.

Tampoco el también zaguero y polivalente Arouna Sangante, otro que termina contrato en el Le Havre y aterriza sin grandes exigencias monetarias de por medio. Según lo filtrado, el vallisoletano y el senegalés estaban atados, como un Patrik Mercado que seguramente no venga por su grave lesión de rodilla, aunque en Ecuador apelan a los contratos firmados con Independiente del Valle y el mediapunta. Difícilmente el Sevilla FC pague seis millones de euros (bonus incluidos) por este jugador de 22 años que ya no volverá, como muy pronto, hasta los albores de 2027.