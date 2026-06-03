Juan Iglesias se despide del Getafe como paso previo a su fichaje oficial por el Sevilla

El polivalente defensa, atado por Antonio Cordón a coste cero, ha confirmado hoy su salida del Getafe como preludio de la oficialidad de su fichaje por el Sevilla

Antes de alcanzar un acuerdo con el Sevilla para su desvinculación del club, Antonio Cordón cerró como director de fútbol los fichajes a coste cero del carrilero Juan Iglesias y del central Arouna Sangante aprovechando que finalizan contrato el 30 de junio en el Getafe y el Le Havre, respectivamente.

Su marcha no ha influido en estas operaciones y se espera que estas dos incorporaciones con la carta de libertad sean oficiales una vez que estén plenamente desvinculados de sus clubes.

De momento, el lateral derecho de 27 años ha dado hoy el primer paso para convertirse oficialmente en futbolista de Sevilla al confirmar su salida del Coliseum tras siete temporadas como azulón.

Despedida oficial de Juan Iglesias: "Gracias por siete años inolvidables"

No en vano, el pucelano se ha despedido del Getafe a través de sus redes sociales con un sentido mensaje para poner fin a una larga y fructífera relación.

"Gracias por estos 7 años inolvidables. Me voy con el corazón lleno de orgullo, gracias a todos los que formáis parte de este club, ha sido un placer estar con vosotros. GRACIAS GETAFE AQUÍ TENÉIS UN AZULON PARA SIEMPRE", plasmó en sus redes el defensa, que acompañó el texto de un vídeo emotivo con sus vivencias como azulón.

El carrilero, criado en la cantera del Valladolid y que después pasó por el UD Logroñés, ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en el Coliseum y ahora ha apostado por un cambio de aires. Por ello, se cerró a renovar seducido por la propuesta por cuatro temporadas que le puso el Sevilla sobre la mesa y la clasificación madrileña para Europa no le ha hecho cambiar de opinión.

Un despiste confirmó su fichaje por parte del Sevilla

Este fichaje trascendió poco después de comienzo de año, pero en mayo un despiste de su médico Marcos Mazzuka lo confirmó al desearle suerte públicamente en su nueva aventura en Sevilla.

Así las cosas, ya solo resta que el Sevilla otorgue oficialidad a su primer fichaje para la 26/27, o el segundo, depende de si se anuncia antes o después del de Arouna Sangante, también cerrado por Cordón.

Lo cierto es que Juan Iglesias se trata de una incorporación más que contrastada para un proyecto pleno de incógnitas y marcado por la incertidumbre institucional y la limitación de recursos económicos.

Iglesias lo ha jugado todo en la presente temporada y en varias posiciones

No en vano, Juan Iglesias ha completado una temporada notable a las órdenes de José Bordalás, pues lo ha jugado prácticamente todo y en todos los perfiles de la defensa, tanto en los dos carriles como en el eje de la zaga, reflejo de su polivalencia.

En global, ha disputado la friolera 3.217 minutos, repartidos en 38 partidos, con un saldo de un gol y tres asistencias, y ha acabado la temporada como el cuarto efectivo más empleado por Bordalás por detrás de David Soria, Luis Milla y Mauro Arambarri, también baluartes para el alicantino.

Su llegada ofrecerá muchas posibilidades a Luis García Plaza, tanto en defensa de cuatro como de cinco, pues cumple en todas las posiciones y está acostumbrado a jugar en un equipo muy aguerrido y de alta intensidad.